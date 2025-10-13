Шендерюк-Жидков: субсидированные билеты должны быть доступны всегда

Субсидированные авиабилеты должны быть доступны жителям Калининградской области на необходимые им даты всегда. Об этом написал сенатор Александр Шендерюк-Жидков в своём Telegram-канале, сообщив об участии в трёхсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений.

Средства на субсидирование авиаперевозок, по информации сенатора, уже заложены. «Однако очень важно, чтобы калининградцы имели возможность купить субсидированные билеты в необходимые им даты. Руководство Совета Федерации по моей просьбе уже поднимало этот вопрос перед Михаилом Владимировичем Мишустиным, вышло соответствующее поручение, однако субсидированные билеты доступны далеко не на все даты. <...> Если ситуация останется прежней, будем поднимать этот вопрос на очередной встрече с Правительством», — говорится в сообщении.

Также сенатор рассказал о том, что на субсидирование морских перевозок на калининградском направлении на следующий год заложено 5 млрд руб.

Летом жители Калининградской области сталкивались с серьёзными проблемами при покупке авиабилетов из-за высоких цен и отсутствия субсидированных билетов. Во второй половине сентября цены на авиабилеты по маршруту Москва — Калининград резко упали. Однако доступные билеты по-прежнему есть не на все даты.

