Игнор Калининграда: в Минтрансе не раскрыли, кто сорвал программу авиасубсидий

В Минтрансе РФ не стали отвечать на вопрос, кем было принято решение о включении в программу льготных авиаперевозок на калининградском направлении в 2025 году иных льготных категорий пассажиров. Это следует из ответа пресс-службы Минтранса РФ на запрос «Нового Калининграда». Отметим, что ранее из сообщения подведомственной Минтрансу Росавиации стало известно, что из-за включения в региональную программу льготных категорий из числа жителей других регионов РФ, возникли проблемы с покупкой субсидированных билетов в регион.



В январе 2024 года президент Путин во время визита в Калининград поддержал идею региональных властей ввести льготные авиабилеты для постоянно проживающих в Калининградской области граждан, в том числе и студентов. «Нам же нужно прежде всего обеспечить проезд на „большую землю“ и назад тех, кто здесь проживает», — сообщил Путин. Отметим, что аналогичная программа действует для жителей Дальнего Востока — они имеют возможность летать со скидкой в другие города России на основании прописки в городах Дальнего Востока.

Однако калининградская программа, в отличие от дальневосточной, претерпела изменения: как в январе сообщила Росавиация, с 2025 года в «контур субсидирования по калининградским направлениям» были включены не только жители региона и обучающиеся в регионе студенты, но и «наименее социально защищенные категории граждан России — многодетные родители, молодежь до 23 лет, лица пожилого возраста, пассажиры с инвалидностью». «Такое расширение круга пассажиров, которые могут воспользоваться субсидией, приводит к быстрой продаже квоты», — говорилось в сообщении Росавиации. В итоге летом жители региона столкнулись с серьезными проблемами при попытке выехать за пределы области, с транспортной доступностью возникли сложности, программа авиаперевозок жителей была практически сорвана.

В начале сентября редакция «Нового Калининграда» предложила федеральному Министерству транспорта предоставить информацию, кем было принято решение включить в программу льготных авиаперевозок на калининградском направлении в 2025 году остальных льготников и почему в этой связи не исполняется поручение Президента РФ об обеспечении транспортной доступности остальных регионов России для жителей Калининградской области. Также редакция просила предоставить информацию, планируется ли внести изменения в программу на 2026 год, чтобы обеспечить транспортную доступность отрезанного от остальной России региона и почему не ведется статистика числа калининградцев, перевезенных по льготным авиабилетам. Однако в Минтрансе ни на один из этих вопросов подробного ответа не дали.

«В рамках программы обеспечения доступности воздушных перевозок для отдельных категорий граждан на начало 2025 года на калининградское направление было выделено 321,9 млн рублей, — говорится в ответе из Минтранса. — Благодаря перераспределению средств в результате экономии по другим направлениям финансирование увеличено до 1 млрд 172 млн рублей». Субсидии, как сообщили в министерстве, действуют на перелеты в Архангельск, Екатеринбург, Жуковский, Москву, Мурманск и Санкт-Петербург.

«Данный механизм субсидирования обеспечивает льготные условия перевозок для лиц до 23 лет, женщин в возрасте свыше 55 лет и мужчин в возрасте свыше 60 лет, инвалидов различных категорий, многодетных семей, а также жителей Калининградской области и студентов, обучающихся в регионе, — сообщили в Минтрансе. — Государственная поддержка воздушных перевозок по калининградскому направлению реализуется также в рамках программы субсидирования региональных перевозок. Она обеспечивает круглогодичный доступ к услугам воздушного транспорта для всех граждан России». В текущем году в перечень субсидируемых маршрутов включено 15 направлений, включая Волгоград, Петрозаводск, Нижний Новгород, и другие.

«При экономии бюджетных средств маршрутная сеть будет расширяться, что позволит улучшить транспортную доступность региона. В 2026 году действие программ субсидирования будет продолжено», — сообщается в ответе на запрос. Иную информацию в Минтрансе не предоставили.

«Новый Калининград» направил повторный запрос в федеральное министерство.

Ранее редакция просила Федеральную пассажирскую компанию сообщить, возможно ли летом назначение дополнительных пассажирских поездов из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург, поскольку билеты раскупаются мгновенно. Конкретного ответа в ФПК также не предоставили.