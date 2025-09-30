Власти Калининграда рассказали, как они решились на приобретение новогодней ёлки

В конце сентября калининградские власти решились на приобретение новогодней ёлки для площади Победы. Как принималось это решение, которое откладывалось несколько лет, во вторник, 30 сентября, журналистам рассказала глава администрации города Елена Дятлова.

«Когда город украшен, это всегда хорошо, — сообщила Дятлова. — В 2024 году мы не предусматривали денежные средства на украшение города. Да, мы приняли решение о том, что необходимо сделать новые новогодние украшения и приобрести новую новогоднюю ёлку. Вы вспоминали прошлый год, а я напомню, как проходили празднования Нового года в Калининграде. В прошлом году мы сосредоточились на украшениях города, и ёлка была на Центральной площади поставлена та, которая длительное время стояла на Верхнем озере. Ёлку, которая исторически собиралась в центре Калининграда, уже невозможно собрать, она небезопасна. При наших калининградских ветрах никто не возьмет на себя ответственность рисковать жизнью и здоровьем наших жителей».

Также чиновница отметила, что трудное решение об украшении города и его центральной площади было принято из-за того, что горвласти «не перекладывают свои обязанности ни на кого». Елена Дятлова заметила, что праздник нужен «прежде всего для наших маленьких калининградцев».

«Акцент, как и в прошлом году, мы будем делать на новогодних представлениях, на возможности бесплатного их посещения», — заключила она, перечислив ряд льготных категорий, которые могут рассчитывать на билеты. К ним, в частности, относятся семьи участников СВО.

Ранее сообщалось, что на новогоднее оформление площади Победы в Калининграде горвласти готовы потратить в общей сложности 73,28 млн рублей (35,55 млн руб. предусмотрено на новую искусственную новогоднюю елку с украшениями и шатром, а 37,73 млн рублей — на инсталляции, которые планируется установить на центральной площади города).

Ранее администрация Калининграда сообщила, что намерена обновить убранство площади Победы на новогодние праздники, и что это решение принято «после многочисленных обращений жителей и гостей нашего города».