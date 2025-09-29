Разработку проекта ФОКа в Черняховске перенесли ещё на год

Власти Черняховска рассчитывают разработать проект строительства ФОКа в 2026 году. Об этом представители муниципалитета сообщили на странице губернатора Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте».

«А Черняховск опять в пролёте. Где наш ФОК? Одни обещания», — написала одна из посетительниц страницы под постом о подготовке к Российско-Китайским летним молодёжным играм в Калининграде.

«В 2020 году заключили контракт с проектировщиком, чтобы разработать проект для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. К сожалению, подрядчик свои обязательства не выполнил. Сейчас специалисты готовят документы для конкурса, по итогам которого определят новую подрядную организацию. Планируем разработать проект в следующем году», — ответили представители муниципалитета. Ранее они же на странице губернатора сообщали о том, что проект должен быть готов в 2025 году. О подготовке документов к новому конкурсу говорилось ещё в ноябре 2024 года.


Изображение: скриншот комментариев на странице Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте»

Напомним, что контракт на проектирование был заключён с ООО «Прогресс проект» ещё в 2020 году, компания снизила начальную стоимость контракта с 1,6 до 1,32 млн рублей. В феврале 2021 года областное правительство опубликовало проект постановления о выделении на строительство ФОКа почти 1 млрд рублей. Однако строительство так и не началось. В январе 2022 появилась информация о переделке проектно-сметной документации. Тогда сообщалось, что сроки строительства «несколько сдвинулись», потому что экспертиза отправила проект на доработку. Строительство объекта тогда намечалось на 2025 год.

В мае 2023 года стало известно, что проект строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Черняховске вновь пришлось переделывать из-за изменившихся нормативов. К концу июня проект всё ещё не вышел из экспертизы, власти муниципалитета объясняли это тем, что «объект серьёзный». В марте 2024 года стало известно, что ФОК, который, как ожидалось, будет включать в себя бассейн, спортзал и ледовую арену, получил отрицательное заключение госэкспертизы.

