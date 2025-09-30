Торги на капремонт перекрёстка ул. Невского и Дадаева вновь не состоялись

Торги на капремонт перекрёстка ул. Невского и Дадаева вновь не состоялись
Изображение: скриншот «Яндекс Панорам»
Власти Калининграда в очередной раз не смогли найти подрядчика для проведения капитального ремонта транспортного узла на ул. Невского и Дадаева. На участие в торгах не было подано ни одной заявки. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимали с 22 по 30 сентября. Ранее подрядчика пытались найти в июне и августе. Максимальная стоимость контракта осталась прежней — 15 241 173 рубля. Источник финансирования — бюджет Калининграда. Срок исполнения контракта — 105 дней. На работы отводится 90 дней. Анонс закупки был опубликован в июне 2025 года. Заказчик — МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт».

«Нужно организовать дополнительную поворотную полосу с Невского по направлению в центр, перенести переход ближе к дому № 48, организовать заезды на паркинг в другом месте, чтобы ликвидировать пересечения пешеходных связей с транспортным потоком», — сообщала ранее пресс-служба горадминистрации.

