Дятлова о сквере Подводников: «Начнём в этом году, а закончим в 2026-м»

Сквер Подводников на улице Флотской смогут сдать в 2026 году, если подрядчик начнёт работу уже в текущем году. Об этом журналистам после оперативного совещания в мэрии города сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

«Вы же видели, что по скверу на Флотской мы вышли из экспертизы (до этого мы ждали положительного заключения). Будем объявлять торги, контракт будет двухлетним. Если в этом году начнём, закончим в 2026-м», — пояснила глава.

О том, что экспертиза одобрила проект благоустройства на Флотской, стало известно в конце сентября. В качестве экспертной организации выступил калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве».

Осенью 2019 года зелёную зону в районе улиц Флотской, Крымской и Московского проспекта предложили назвать сквером Подводников (в память о погибших подводниках с атомной подводной лодки «Курск»). Территория дважды участвовала в общественном голосовании на проведение благоустройства, первое место так и не заняла, но власти всё же решили её благоустроить. Работы планировали провести в течение 2025 года.

О том, что подрядчик завершает разработку проекта благоустройства сквера на улице Флотской, стало известно в октябре 2023 года. В зелёной зоне предусмотрены разные виды пешеходного покрытия и мемориал погибшим подводникам. Проект был представлен главным архитектором Калининграда Андреем Анисимовым в эфире Центра развития «ГорПросвет». Он отметил, что сквер ранее не имел никакой функции, кроме транзитной, однако в мэрии захотели сделать акцент на мемориальной составляющей.