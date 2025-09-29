Проект благоустройства сквера на ул. Флотской в Калининграде прошёл экспертизу

Экспертиза одобрила проект благоустройства сквера на ул. Флотской в Калининграде. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

В качестве экспертной организации выступил калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Проектную документацию готовила компания «Проекткант» (Калининград). Указанный застройщик — МКУ «Калининградская служба заказчика». Положительное заключение получено 26 сентября 2025 года. Форма экспертизы — государственная.

Осенью 2019 года зелёную зону в районе улиц Флотской, Крымской и Московского проспекта предложили назвать сквером Подводников (в память о погибших подводниках с атомной подводной лодки «Курск»). Территория дважды участвовала в общественном голосовании на проведение благоустройства, первое место так и не заняла, но власти всё же решили её благоустроить. Работы планировали провести в течение 2025 года.

О том, что подрядчик завершает разработку проекта благоустройства сквера на улице Флотской, стало известно в октябре 2023 года. В зелёной зоне предусмотрены разные виды пешеходного покрытия и мемориал погибшим подводникам. Проект был представлен главным архитектором Калининграда Андреем Анисимовым в эфире Центра развития «ГорПросвет». Он отметил, что сквер ранее не имел никакой функции, кроме транзитной, однако в мэрии захотели сделать акцент на мемориальной составляющей.

Площадь территории сквера в нынешнем виде составляет 0,6 га, площадь запланированного благоустройства — около 0,8 га. В августе 2024 года власти заказали проект реконструкции этой зеленой зоны. С подрядчиком — компанией «Проекткант» — заключили контракт на 1,3 млн рублей.