Очевидец: в Правдинске завершают ремонт фасада у «дома Наполеона» (фото)

В Правдинске завершаются фасадные работы на «доме Наполеона», который находится по адресу улица Столярная, дом № 3/9. О том, что рабочие успели полностью отремонтировать кровлю, восстановили и покрасили фасад, а сейчас готовятся к демонтажу строительных лесов, «Новому Калининграду» сообщил очевидец.

В июне 2024 года собственник объекта культурного наследия, предприниматель Евгений Белозерцев, рассказывал «Новому Калининграду», что намерен восстановить здание к лету следующего года.

«У нас в планах всё закончить уже в 2025 году, ориентировочно летом, — рассказывал Белозерцев. — Но тут все будет зависеть от того, как всё будет идти. В работе с любым объектом культурного наследия могут всплыть различные моменты, которые невозможно было предусмотреть при проектировании. Второй вопрос — это логистика. Конечно, мы закладываем сроки поставки материалов с учетом всех сложностей, но накладки могут быть у поставщиков, например».

Евгений Белозерцев уточнял, что восстановительными работами занималась компания «Идиллия» из Москвы, имеющая лицензию на работу с объектами культурного наследия. По словам инвестора, после приспособления здания к современному использованию в нем должны появиться музейно-гостиничный комплекс и кафе. Ранее собственник сообщал, что кафе он собирается открыть на первом этаже, а гостиничные номера на третьем этаже и в мансарде. Также на втором этаже здания он намерен открыть музей боевой славы, связан ный с Фридландским сражением.

Фото предоставлено очевидцем

Напомним, что в рамках программы льготного финансирования Белозерцев получил на восстановление «Дома Наполеона» 61 млн рублей. Историческое здание, по данным портала Prussia39, построили во Фридланде не позднее XVIII века. Как уверяют историки, после сражения 1807 года в нем останавливался император Франции Наполеон Бонапарт. В середине 2000-х годов здание выкупил бизнесмен Виктор Батурин, после чего были возведены строительные леса (в таком состоянии объект находится по настоящее время). Изначально Батурин планировал сделать из него музей, связанный с эпохой Наполеона, в котором размещался бы ресторан. Предполагалось, что открытие произойдет в 2008 году, но судебные процессы и споры о разделе имущества при разводе с супругой Яной Рудковской изменили эти планы.

Вскоре Рудковская выставила дом Наполеона на торги и даже предлагала приобрести историческую недвижимость Жерару Депардье.