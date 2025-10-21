«Дом Наполеона» в Правдинске собираются открыть для туристов в начале 2026 года (фото)

«Дом Наполеона» в Правдинске (улица Столярная, дом № 3/9) начнёт свою работу в начале следующего года, а основная стройка завершится до конца текущего года. Об этом «Новому Калининграду» рассказал собственник здания Евгений Белозерцев, который уточнил, что точную дату открытия нужно называть с осторожностью.

«Крышу мы закончили, фасад доделывается, — сообщил предприниматель. — До конца года планируем завершить общестроительные работы по наружке, снять леса и привести в порядок отмостку. По поводу запуска проекта не хотелось бы загадывать, потому что мы уже чуть сдвинули сроки. То, что это будет не позже 2026 года — это сто процентов. Вернее, даже так: мы хотим запуститься до конца первого квартала 2026 года».

Планы инвестора не изменились. Евгений Белозерцев напомнил, что собирается открыть на первом этаже кафе, на втором — музейное пространство, а на третьем гостиничные номера. Он добавил, что пока не планирует заниматься другими проектами в Правдинске, так как для начала необходимо посмотреть на эффект от ввода в оборот существующего объекта.

О том, что рабочие успели полностью отремонтировать кровлю дома на Столярной, покрасили фасад и готовятся к демонтажу строительных лесов, «Новому Калининграду» в начале этого месяца сообщал очевидец.

В июне 2024 года собственник объекта культурного наследия, предприниматель Евгений Белозерцев, рассказывал «Новому Калининграду», что намерен восстановить здание к лету 2025 года. Он уточнял, что восстановительными работами занималась компания «Идиллия» из Москвы, имеющая лицензию на работу с объектами культурного наследия.

Белозерцев получил на восстановление «Дома Наполеона» 61 млн рублей в рамках программы льготного финансирования. Историческое здание, по данным портала Prussia39, построили во Фридланде не позднее XVIII века. Как уверяют историки, после сражения 1807 года в нем останавливался император Франции Наполеон Бонапарт. В середине 2000-х годов здание выкупил бизнесмен Виктор Батурин, после чего были возведены строительные леса (в таком состоянии объект находится по настоящее время). Изначально Батурин планировал сделать из него музей, связанный с эпохой Наполеона, в котором размещался бы ресторан. Предполагалось, что открытие произойдет в 2008 году, но судебные процессы и споры о разделе имущества при разводе с супругой Яной Рудковской изменили эти планы.

Вскоре Рудковская выставила дом Наполеона на торги и даже предлагала приобрести историческую недвижимость Жерару Депардье.