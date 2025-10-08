В Калининграде нашли подрядчика для благоустройства территории школы № 4

Власти Калининграда нашли подрядчика для благоустройства территории школы № 4 на ул. Карла Маркса, 65. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Участие в торгах принимали три компании. Заявку одной из них комиссия отклонила в связи с непредоставлением необходимой информации и документов. Победитель торгов снизил стоимость работ с 45,4 до 44,9 млн. Название компании, с которой планируют заключить контракт, на момент подготовки материала на сайте указано не было.

Исполнить контракт необходимо до 26 декабря 2025 года. На работы отводится 20 дней. Благоустроить необходимо в том числе спортплощадку с устройством наливного полиуретанового покрытия. Также запланированы ремонт ограждения территории, устройство покрытий дорожек и тротуаров, озеленение.

Напомним, капремонт школы № 4 в Калининграде планируют завершить до конца этого года. Кроме ремонта самого здания, запланировано обновление оборудования, учебников, благоустройство территории, налаживание пожарной и антитеррористической безопасности. Также будет улучшено образовательное пространство. На комплексный капитальный ремонт здания было выделено 227 млн.

В августе очевидцы сообщали о том, что с территории школы № 4 несколько дней текла вода, размывая тротуар.