Очевидец: с территории 4-й школы уже неделю течет вода, размывая тротуар (фото)

В Калининграде уже минимум неделю с территории школы № 4, где проходит капремонт, на тротуар и проезжую часть течет вода. Об этом «Новому Калининграду» сообщил очевидец.

«Течет каждый день. Там тротуар размывает уже», — уточнил местный житель.

photo_2025-08-03_08-40-23.jpgphoto_2025-08-16_11-13-53.jpgФотографии сделаны неделю назад

«Бригада областного „Водоканала“ уже выезжала на место. В результате обследования выяснилось, что утечка вне зоны ответственности предприятия и находится в подвале школы, которая время от времени откачивает воду на улицу», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе «Водоканала».

photo_2025-08-16_11-14-16.jpgФото сделано 16 августа

«Новый Калининград» обратился в пресс-службу горадминистрации с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию.

Напомним, капремонт школы № 4 в Калининграде планируют завершить до конца этого года. Кроме ремонта самого здания, запланировано обновление оборудования, учебников, благоустройство территории, налаживание пожарной и антитеррористической безопасности. Также будет улучшено образовательное пространство. На комплексный капитальный ремонт здания было выделено 227 млн.

Фото очевидца

