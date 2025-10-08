Власти Балтийска назвали дату начала отопительного сезона

В Балтийском округе отопительный сезон начнётся с 13 октября. Как сообщили представители администрации муниципалитета в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте», сейчас специалисты готовят теплосети и постепенно заполняют систему водой.

«Отопительный сезон в округе начнут с 13 октября. Сейчас готовят теплосети, постепенно заполняют систему водой. Этот процесс требует значительного времени, поэтому начать отопительный сезон раньше нельзя», — следует из сообщения властей.

Ранее министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз говорил, что в Балтийске система «уже находится на циркуляции», но дома пока не подключают. При этом он не стал прогнозировать даты старта сезона. Черномаз также отметил, что сейчас половина Балтийска отапливается от муниципальной угольной котельной, половина — от мазутной котельной 33-го Судоремонтного завода. «В настоящий момент запитка от 33-го СРЗ, он уже находится на циркуляции, как только мы достигаем параметров, сразу же на следующий день мы начинаем заполнять дома», — сказал он.

Напомним, властям не удалось перевести Балтийск на газовое отопление, как это планировалось годом ранее. Предстоящий отопительный сезон в муниципалитете снова пройдет на угольно-мазутной генерации. Однако уже в мае-июне 2026-го областные власти обещают начать пуско-наладочные работы и первичные запуски на природном газе. При этом жителям пообещали сохранить субсидии на отопление, заверив, что «каких-то резких скачков в квитанциях не произойдет».