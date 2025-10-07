В Калининградской области без отопления остаются Балтийск и Полесск

В Калининградской области отопительный сезон по состоянию на 7 октября стартовал в 20 из 22 муниципальных образований. В Полесске и Балтийске начать сезон власти обещают в ближайшее время. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз на брифинге для СМИ после заседания правительства во вторник.

«В Полесске планируем начать сегодня-завтра уже протапливать. Напомню, что мы в Полесске построили новую газовую котельную. Она, правда, для одного многоквартирного дома. Поэтому, чтобы запитать всю систему в Полесске и во всем муниципалитете, было принято решение начать питать с сегодняшнего дня», — сообщил министр.

В Балтийске, по словам Черномаза, система «уже находится на циркуляции», но дома пока не подключают. «После того, как параметры выйдут на необходимые значения, дома начнут подключать», — сообщил он. При этом он не стал прогнозировать даты старта сезона. Министр отметил, что в настоящее время половина Балтийска отапливается от муниципальной угольной котельной, половина — от мазутной котельной 33-го Судоремонтного завода. «В настоящий момент запитка от 33-го СРЗ, он уже находится на циркуляции, как только мы достигаем параметров, сразу же на следующий день мы начинаем заполнять дома», — сказал он.

Напомним, властям не удалось перевести Балтийск на газовое отопление, как это планировалось годом ранее. Предстоящий отопительный сезон в муниципалитете снова пройдет на угольно-мазутной генерации. Однако уже в мае-июне 2026-го областные власти обещают начать пуско-наладочные работы и первичные запуски на природном газе.

При этом жителям пообещали сохранить субсидии на отопление, заверив, что «каких-то резких скачков в квитанциях не произойдет».