В Калининградской области без отопления остаются Балтийск и Полесск

Все новости по теме: Отопительный сезон

В Калининградской области отопительный сезон по состоянию на 7 октября стартовал в 20 из 22 муниципальных образований. В Полесске и Балтийске начать сезон власти обещают в ближайшее время. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз на брифинге для СМИ после заседания правительства во вторник.

«В Полесске планируем начать сегодня-завтра уже протапливать. Напомню, что мы в Полесске построили новую газовую котельную. Она, правда, для одного многоквартирного дома. Поэтому, чтобы запитать всю систему в Полесске и во всем муниципалитете, было принято решение начать питать с сегодняшнего дня», — сообщил министр.

В Балтийске, по словам Черномаза, система «уже находится на циркуляции», но дома пока не подключают. «После того, как параметры выйдут на необходимые значения, дома начнут подключать», — сообщил он. При этом он не стал прогнозировать даты старта сезона. Министр отметил, что в настоящее время половина Балтийска отапливается от муниципальной угольной котельной, половина — от мазутной котельной 33-го Судоремонтного завода. «В настоящий момент запитка от 33-го СРЗ, он уже находится на циркуляции, как только мы достигаем параметров, сразу же на следующий день мы начинаем заполнять дома», — сказал он.

Напомним, властям не удалось перевести Балтийск на газовое отопление, как это планировалось годом ранее. Предстоящий отопительный сезон в муниципалитете снова пройдет на угольно-мазутной генерации. Однако уже в мае-июне 2026-го областные власти обещают начать пуско-наладочные работы и первичные запуски на природном газе.

При этом жителям пообещали сохранить субсидии на отопление, заверив, что «каких-то резких скачков в квитанциях не произойдет».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter