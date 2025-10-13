На поставку тепловой энергии в Балтийск выделили 308 млн рублей

Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети города Балтийска» выделило 308,9 млн рублей на поставку тепловой энергии от котельной АО «33 СРЗ». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Согласно приложению, продолжительность оказания услуг составляет 195 суток, в том числе 19 суток в октябре 2025 года и 25 — в апреле 2026-го.
Ранее представители администрации муниципалитета на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте» сообщили, что отопительный сезон в Балтийском округе начнётся с 13 октября.Напомним, властям не удалось перевести Балтийск на газовое отопление, как это планировалось годом ранее. Предстоящий отопительный сезон в муниципалитете снова пройдет на угольно-мазутной генерации. Однако уже в мае-июне 2026-го областные власти обещают начать пуско-наладочные работы и первичные запуски на природном газе. При этом жителям пообещали сохранить субсидии на отопление, заверив, что «каких-то резких скачков в квитанциях не произойдет».