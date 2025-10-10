В «Водоканале» сообщили, когда откроют движение по ул. Чайковского в Калининграде

Подрядчик областного «Водоканала» завершил основные работы по аварийному ремонту канализационного коллектора на перекрёстке улиц Чайковского и Алябьева в Калининграде. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного «Водоканала».

«Открытие дорожного движения на этом участке ориентировочно планируется в середине октября после проведения работ по благоустройству. Из-за сложности работ понадобилось больше времени, чем закладывалось изначально», — уточнили в пресс-службе организации.

Место провала сегодня засыпано грунтом и заасфальтировано. При этом ограждение с проезжей части не убирали, так как подрядчику предстоит нанести финишные слои асфальта.

Ранее руководитель областного «Водоканала» Армен Мурадянц сообщал «Новому Калининграду», что сроки ремонта были «продиктованы стесненными условиями места производства работ ввиду наличия многочисленных инженерных городских коммуникаций». Он также обещал восстановить нарушенное благоустройство до 20 октября.

Согласно порталу Госзакупок, ремонтные работы заказчик оценил в 9,96 млн рублей.

26 августа на улице Чайковского спецтехника предприятия «Водоканал» по откачке септиков провалилась передними колёсами в яму, образовавшуюся посередине проезжей части. Изначально в пресс-службе «Водоканала» сообщали, что «причиной провала стали обильные осадки, которые переполнили хозяйственно-бытовую канализацию на участке сети», тем самым «не предназначенный для таких объемов трубопровод дал течь». Горвласти поначалу предполагали, что санация трубопровода займёт около недели.