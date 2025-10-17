Реконструкцию участка проспекта Победы планируют начать не ранее 2026 года

Власти Калининграда планируют провести реконструкцию участка проспекта Победы от ул. Кутузова до Радищева не ранее 2026 — 2028 годов. Перед этим необходимо внести соответствующие изменения в генплан. Тему обсуждали на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству совета депутатов.

«По данному объекту в генеральном плане предусмотрена реконструкция, но она предусмотрена на всю его часть, на всю улицу. Мы делаем уточнение в части границ», — пояснил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры горадминистрации Антон Романов.

Вопросом заинтересовался глава Калининграда Олег Аминов. «Мы можем обратиться с комиссией в министерство градостроительной политики, чтобы они оказали содействие и разрешили этот вопрос», — прокомментировал он.

В августе министерство градостроительной политики Калининградской области инициировало поправки в генплан Калининграда для участка на проспекте Победы. Изменения необходимы, чтобы формально «легализовать» контракт на разработку проектно-сметной документации реконструкции участка проспекта Победы. Там хотят ликвидировать выделенный под трамвайные пути земельный участок и расширить дорогу до четырёх полос.

В настоящее время проходят общественные обсуждения проекта.

