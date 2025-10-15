Без жёстких требований: профильный комитет одобрил закон об уличных артистах

Депутаты комитета по безопасности и правопорядку Законодательного собрания на очередном заседании 15 октября одобрили законопроекты, регулирующие деятельность уличных артистов в регионе. По словам представителя прокуратуры Маргариты Шуваркиной, правила уличных выступлений будут устанавливаться на уровне муниципалитетов.

По словам представителя прокуратуры, полномочия передаются муниципалитетам, поскольку единые требования для всей области разработать невозможно из-за их особенностей. Каждый муниципалитет будет сам обозначать территории для уличных музыкантов, в том числе относительно расположения возле жилых, многоквартирных и частных домов. Также будет определена громкость аппаратуры и время выступления артистов.

Шуваркина добавила, что выбран путь регулирования без жесткого введения реестра и выдачи разрешений, поскольку есть федеральное законодательство, которое обязывает соблюдать свободу творчества и творческого самовыражения.

«Привлечение уличных музыкантов за мелкое хулиганство, а также за нарушение регионального закона о тишине невозможно, в связи с тем, что их действия не образуют состав указанных административных правонарушений. Деятельность обычных уличных музыкантов не подпадает и под иные административные составы», — отметила Шуваркина.

Также предлагается установить административную ответственность за нарушение установленного правилами благоустройства. Составлением протоколов будет заниматься органы местного самоуправления. Рассмотрением подобных дел — мировой суд. Поправки предлагают внести в 73-й и 87-й статьи Закона Калининградской области об административных правонарушениях.

Законопроект о регламентации правил работы уличных артистов и поправки в региональный КоАП, вводящие штрафы за нарушение этих правил, инициировал прокурор Калининградской области. Санкция предполагает наложение штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, на юрлиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Законопроекты будут вынесены на рассмотрение Заксобрания в октябре.