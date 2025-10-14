Проект капремонта внутренних помещений КГТУ прошел госэкспертизу

Проект комплексного капитального ремонта учебного корпуса № 3 (литер Б) КГТУ прошел государственную экспертизу. Речь идет о здании на ул. Калязинской, дом 2-4. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 14 октября. Документацию для экспертизы подготовила калининградская инжиниринговая компания «Панорама». В качестве экспертной организации выступило ГАУ Калининградской области «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Указанный застройщик — Калининградский государственный технический университет.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе КГТУ о деталях капитального ремонта корреспонденту «Нового Калининграда» не удалось.

Напомним, в прошлом году КГТУ получил на ремонтные работы федеральную субсидию в сумме 112,575 млн руб. Средства были направлены на капитальный ремонт крыши и фасада здания по проспекту Мира, 2А, и на капитальный ремонт фасада, водосточной системы и отмостки здание по ул. Генделя, 1–3. В апреле 2025 года госэкспертиза одобрила проект фасада и кровли корпуса университета на ул. Калязинской. Одобрение экспертизы также прошло общежитие № 3, по адресу ул. Горького, 19.