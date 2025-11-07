В Калининграде ввели в эксплуатацию первое общежитие нового кампуса БФУ (фото)

Министерство градостроительной политики Калининградской области выдало БФУ имени Канта разрешение на ввод в эксплуатацию одного из общежитий кампуса «Кантиана». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Речь идёт об объекте «Корпус 8. Общежитие корпус 2. III этап». Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано 5 ноября 2025 года, отметили в минграде. В настоящее время в помещениях общежития завершается ряд работ эксплуатационной стадии, необходимых для начала заселения студентов, включая монтаж мебели, послестроительную уборку корпуса и другие работы.

«Официальное открытие общежития ожидается не позднее второй декады декабря этого года», — добавили в пресс-службе.

Кампус Балтийского федерального университета имени Канта — «Интеллектуальное пространство будущего «Кампус Кантиана» — один из 25 кампусов, которые возводятся в российских регионах по решению президента Владимира Путина в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Предполагается, что комплекс в Калининграде объединит шесть учебных корпусов и два общежития на 2,5 тыс. мест с коворкингами, фитнес-зоной, фуд-кортом и рекреационными зонами. В мае 2024 года были введены в эксплуатацию первые два объекта кампуса «Кантиана»: многофункциональный университетский центр и используемое для открытых лекций, презентаций и встреч помещение «БФУ Экспо». Общая площадь объектов калининградского кампуса превысит 114 тысяч квадратных метров.

Техническая готовность кампуса в июне составляла 61%, в сентябре — 71%. Ранее общежития планировали открыть в первом семестре 2025-2026 учебного года. Территорию кампуса благоустроили более чем на 50%. Завершить работы планируют до конца 2025-го.

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области