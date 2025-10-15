Онкоцентр заказывает услуги по замене нерабочей рентгеновской трубки в аппарате КТ

Онкоцентр Калининградской области выделяет 20,8 млн рублей на замену рентгеновской трубки в системе компьютерной томографии AQUILION PRIME SP. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Источник финансирования — средства бюджетного учреждения. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 23 октября. Подрядчик должен оказать услуги до 20 декабря 2025 года.

В перечень работ по ремонту системы входят: демонтаж нерабочей рентгеновской трубки, установка и подключение новой, а также другие работы для обеспечения её работоспособности. Каталожный номер трубки — CXB-750G/4AJ.

В конце февраля текущего года министерство здравоохранения региона в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда» сообщило, что в Калининградской области в государственных учреждениях здравоохранения установлено 8 аппаратов МРТ и 17 аппаратов КТ. На на конец февраля 2025 года в нерабочем состоянии находились 4 аппарата МРТ и аппарат КТ в БСМП. Тогда же сообщалось, что функционирует аппарат КТ, который находится в Онкологическом центре. На конец 2025 года была запланирована покупка МР-томографа в ГБУЗ «Гусевская ЦРБ». Приобретение КТ-аппаратов в этом году не предусмотрено не было, добавили тогда в министерстве.

И.о. главврача Онкоцентра Степан Миракян на заседании комитета по соцполитике Заксобрания 12 февраля сообщил, что в регионе «есть сложности» с работой томографов — из восьми аппаратов МРТ на данный момент работают четыре. Он добавил, что МРТ-исследования доступны для онкопациентов в течение 3–14 дней, они проводятся на базе других учреждений. Также Миракян отметил, что есть сложности с ремонтом аппаратов иностранного производства из-за логистики, дороговизны деталей. Компаний, имеющих лицензия международного уровня на ремонт аппаратов, в регионе нет.

В середине июля 2024 года пациенты жаловались на то, что в онкоцентре не работает МРТ. Позже пресс-служба правительства региона рассказала, что аппарат МРТ был запущен в тестовом режиме, параллельно инженерная служба проводила техническое обслуживание оборудования, выстраивались оптимальные параметры работы нового аппарата. Власти пообещали, что МРТ заработает в полноценном режиме ориентировочно до 28 июля.

Позже в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда» пресс-служба правительства уточнила, что система МРТ для Онкологического центра закупалась генеральным подрядчиком ООО «Пэтруско» в рамках контракта на строительство онкоцентра. Стоимость оборудования составила 136 млн рублей. «В настоящее время в учреждении ждут замену комплектующего иностранного производства», — отмечали в пресс-службе правительства области в июле 2024 года.

