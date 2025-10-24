«Калининград-ГорТранс» закупает трамвайные рельсы ещё на 14 млн рублей

АО «Калининград-ГорТранс» заказывает трамвайные рельсы ещё на 14 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.



Общая масса приобретаемого товара составляет 86,94 т. Длина одного рельса — 12,5 м, его масса — 775,96 кг.

Закупку у единственного поставщика провели 23 октября.

Ранее «Новому Калининграду» в АО рассказали, что на закупку рельсов для замены путей на участке Фестивальной аллеи от ул.Красной до ул.Коммунальной выделили 19,6 млн руб.

С 22 сентября в связи с проведением ремонта изменилась схема движения трамвая № 5 «ул. Бассейная — ул. Дюнная». Он не будет заезжать на Советский проспект и Фестивальную аллею до 31 декабря.

На время отсутствия трамвая № 5 «ул. Бассейная — ул. Дюнная» на Советском проспекте и Фестивальной аллее для удобства пассажиров и сохранения транспортной доступности изменилась схема автобуса маршрута № 18 «ул. Большая Окружная 1-я — мкр. Прибрежный».

