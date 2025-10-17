Шлыков: в генплан Калининграда вновь внесут изменения для территории у «Дариты»

В генеральный план Калининграда в отношении территории около бывшей «Дариты» планируют снова внести изменения после объединения всех участков в одну зону. Об этом рассказал председатель комитета городского развития и цифровизации горадминистрации Игорь Шлыков на заседании постоянной комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам городского совета депутатов.

Шлыкова попросили прокомментировать информацию о том, что в интересах застройщика территории у «Дариты» из генплана убрали детсад и школу. Он напомнил, что указанная территория утверждена под реализацию масштабного инвестиционного проекта. Для его реализации, по словам Шлыкова, предусмотрено два этапа. На первом необходимо объединить все виды участков на этой территории в одну зону с последующей разработкой проекта планировки территории.

«На этапе разработки проекта планировки территории должны быть предусмотрены, согласно нормативу, объекты социального назначения, улично-дорожная сеть, объекты сопутствующего сервиса, дома и объекты коммунального хозяйства. После этого вносятся опять изменения в генплан и начинается следующий этап реализации масштабного инвестиционного проекта. <...> Будут обозначены все функциональные зоны по общему участку в 48 га. После утверждения проекта планировки вносятся опять изменения в генплан», — сказал глава комитета.

Напомним, в июне пресс-служба правительства сообщила, что областные власти нашли инвестора, который «решит экологическую проблему на территории короотвала бывшего ЦБЗ „Дарита“ и создаст там новый район с парками», инвестором проекта стало ООО «Среда» Александра Ярошенко, который является руководителем «АвангардИнвестПроекта» — застройщика ЖК «Русская Европа». О сотрудничестве стороны договорились на Петербургском международном экономическом форуме.

В октябре 2024 года инвестсовет одобрил проект жилищно-делового квартала площадью 45 га на берегу реки Преголи в Калининграде. Инвестиции в проект оцениваются в 30 млрд рублей. Он предполагает застройку территории бывшей свалки древесных отходов ЦБК «Дарита» в районе улицы Ялтинской. Инвестором выступало АО «Среда», заключившее с региональным правительством соглашение о взаимодействии. Компания заявила о намерении за свой счёт ликвидировать свалку древесных отходов. Планируется, что проект будет реализовываться поэтапно в течение 15 лет. Ранее назывался срок в 30 лет.

Рекультивация короотвала «Дариты» началась в 2017 году. Спустя год власти приступили к сносу зданий бывшего ЦБЗ. Уже тогда в правительстве шли разговоры о благоустройстве этой территории.

В октябре 2025 года министерство градостроительной политики Калининградской области утвердило изменения в генплан Калининграда, которые касаются территории около бывшей «Дариты». Из генплана убрали зону строительства школы и детсадов, снизили площадь зоны парков и скверов.