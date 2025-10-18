Облвласти разрешили построить молочно-товарный комплекс под Гусевом

Изображение: скриншот публичной кадастровой карты
Областные власти выдали разрешение на первый и второй этапы строительства молочно-товарного комплекса на 18 тыс. голов дойных коров. Он должен появиться вблизи п. Ольховатка Гусевского округа. Разрешение получило ООО «Атлантис молоко» 7 октября. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:04:430009:186, предназначенном под скотоводство. Его уточнённая площадь составляет 2 876 044 кв. м, а стоимость по кадастру — 14,8 млн руб. Разрешение будет действительно до 7 марта 2027 года.

ООО «Атлантис молоко» зарегистрировано в Гусеве на проспекте Ленина. Генеральным директором и учредителем выступает Бхагат Кешав. Основной вид деятельности фирмы — разведение молочного крупного рогатого скота и производство сырого молока.

Напомним, в конце сентября стало известно, что экспертиза одобрила проект строительства молочно-товарного комплекса. Экспертизу прошли первый, второй и третий этапы строительства. Тогда же СМИ сообщали, что крупнейший в стране комплекс планируют начать строить в 2026 году. Стоимость проекта оценивается в 40 млрд руб.

О том, что в Гусевском округе на территории площадью в 260 га планируется построить молочный комплекс, стало известно в июне 2024 года. Проектом предусмотрено строительство современных доильных залов, коровников, телятников, кормового цеха с системой утилизации отходов. Ещё не менее 20 тыс. га земель сельхозназначения планируется использовать для формирования кормовой базы.

