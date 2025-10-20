Участок «культурного слоя Кёнигсберга» в центре города взяли под охрану

Все новости по теме: Исторический облик Калининграда

Служба государственной охраны объектов культурного наследия внесла в список вновь выявленных ОКН участок культурного слоя Кёнигсберга в районе Московского и Ленинского проспектов Калининграда. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.

Речь идет о выявленном объекте археологического наследия «Участок культурного слоя города Кёнигсберга», 2-я половина XIII в. н.э. — начало XX в. н.э. Он берется под охрану государства, на территории выявленного ОАН нельзя будет проводить какие-либо работы без предварительных археологических исследований. Точные координаты вновь выявленного объекта не сообщаются в связи с требованиями законодательства.

Летом в рамках проектах реконструкции Эстакадного поста археологи проводили исследования в районе Ленинского и Московского проспектов. Акт государственной историко-культурной экспертизы подготовлен Институтом археологии Российской академии наук (ИА РАН) в конце августа. Исследование проводилось в июне-июле 2025 г. Самбийской археологической экспедицией в соответствии с договором между ИА РАН и ОАО «Институт Гипростроймост» из Москвы. Археологии выявили в ходе работ культурный слой, хронологически соответствующий периоду второй половины XIII — нач. ХХ вв. н.э. Среди находок — элементы благоустройства, мостовые, фрагменты керамики, кованых гвоздей, а также некрополь периода Тевтонского ордена.

Напомним, в марте 2014 года Служба госохраны объектов культурного наследия поставила на учет как выявленный объект археологического наследия «Культурный слой города Кёнигсберга» в границах муниципального образования «Городской округ «Город Калининград», XIII — начало XX вв. В апреле 2015 года экс-глава службы Лариса Копцева ушла в отставку, в июле 2015 года её преемник Евгений Маслов действие приказа приостановил. В 2020 году региональная служба отказалась признавать культурный слой памятником. В настоящее время на учет ставятся выявленные участки слоя.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter