Участок «культурного слоя Кёнигсберга» в центре города взяли под охрану

Служба государственной охраны объектов культурного наследия внесла в список вновь выявленных ОКН участок культурного слоя Кёнигсберга в районе Московского и Ленинского проспектов Калининграда. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.

Речь идет о выявленном объекте археологического наследия «Участок культурного слоя города Кёнигсберга», 2-я половина XIII в. н.э. — начало XX в. н.э. Он берется под охрану государства, на территории выявленного ОАН нельзя будет проводить какие-либо работы без предварительных археологических исследований. Точные координаты вновь выявленного объекта не сообщаются в связи с требованиями законодательства.

Летом в рамках проектах реконструкции Эстакадного поста археологи проводили исследования в районе Ленинского и Московского проспектов. Акт государственной историко-культурной экспертизы подготовлен Институтом археологии Российской академии наук (ИА РАН) в конце августа. Исследование проводилось в июне-июле 2025 г. Самбийской археологической экспедицией в соответствии с договором между ИА РАН и ОАО «Институт Гипростроймост» из Москвы. Археологии выявили в ходе работ культурный слой, хронологически соответствующий периоду второй половины XIII — нач. ХХ вв. н.э. Среди находок — элементы благоустройства, мостовые, фрагменты керамики, кованых гвоздей, а также некрополь периода Тевтонского ордена.

Напомним, в марте 2014 года Служба госохраны объектов культурного наследия поставила на учет как выявленный объект археологического наследия «Культурный слой города Кёнигсберга» в границах муниципального образования «Городской округ «Город Калининград», XIII — начало XX вв. В апреле 2015 года экс-глава службы Лариса Копцева ушла в отставку, в июле 2015 года её преемник Евгений Маслов действие приказа приостановил. В 2020 году региональная служба отказалась признавать культурный слой памятником. В настоящее время на учет ставятся выявленные участки слоя.