На эвакуацию неисправных скорых в регионе предусматривают 927 тыс. рублей

На эвакуацию неисправных скорых в регионе предусматривают 927 тыс. рублей

На оказание услуг по эвакуации неисправных автомобилей скорой медицинской помощи с мест поломки до места проведения ремонта в Калининградской области предусматривают 927 969 рублей. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

К поиску подрядчика готовится ГБУЗ «Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Калининградской области». В перечне необходимых услуг эвакуация в пределах и за пределами городской черты, а также доставка неисправного автомобиля с места поломки. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

Напомним, в регионе рассматривается вопрос о передаче скорых в частные руки, однако, как заверяют в минздраве, окончательное решение на этот счёт ещё не принято. На оказание услуг выездных бригад скорой помощи в 2026 и 2027 годах предусматривают почти 3 млрд рублей.

