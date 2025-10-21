Власти Зеленоградска: вертикальные скамейки на променаде — элемент дизайна

Реконструкция променада Зеленоградска еще не завершена, она продолжается в ходе реализации проекта благоустройства «Янтарный талисман», направленного на обновление первой линии, Аллеи дружбы и части Санаторского парка. На променаде в рамках проекта установлены вертикальные скамейки, сообщает местная газета «Волна» со ссылкой на главного архитектора муниципалитета Дениса Крыщенко.

По его словам, на променаде установлены «параметрические и вертикальные скамейки — элементы интегрированного дизайна, вписанные в общую концепцию благоустройства». «Мы находимся на этапе активной реализации проекта, и финальный облик пространства будет представлен после полного завершения всех запланированных работ», — сказал архитектор. 

«Шезлонги разработаны с учетом анатомических особенностей человека для максимально комфортного отдыха в полулежачем положении. Кроме того, в районе кафе „Облака“ будет установлен современный качельный комплекс, соответствующий всем требованиям безопасности. Будет смонтировано 250 погонных метров параметрических скамеек, интегрированных в девять стилизованных авандюн», — поделился Крыщенко.

При этом в администрации подчеркнули, что тренажеров на променаде не будет из соображений безопасности. «Размещение тренажеров в зоне высокой проходимости представляет опасность, особенно для детей. Безопасность и благополучие всех посетителей — наш приоритет», — сказал архитектор. По его словам, спортивные зоны планируют создать в других частях города — одна появится у улицы Окружной, на берегу обводненных карьеров, другая — в западной части променада.

Крыщенко также призвал жителей воздержаться от поспешных выводов и подчеркнул, что проект был признан на всероссийском уровне.

Напомним, в июле 2023 года проект «Янтарный талисман» победил во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города, до 20 тысяч человек», после чего в начале ноября 2024 года проект получил положительное заключение государственной экспертизы. Согласно информации администрации муниципалитета, проект стартовал 29 января 2025 года. В июне местные власти отмечали, что завершить работы планировалось к ноябрю.

Фото: газета «Волна»

