Большинство выпускников школ Калининграда улучшили результаты, пересдав ЕГЭ

В Калининграде в 2025 году большинство выпускников 11-х классов, решившихся на пересдачу ЕГЭ в начале июля, улучшили свои результаты. Об этом сообщила глава комитета по образованию администрации города Татьяна Петухова на оперативном совещании 21 октября.

По данным комитета, в Калининграде число желающих пересдать ЕГЭ выросло: если в 2024 году их было 494 (18,7%), то в 2025 году уже 707 (25% от всех выпускников школ). Пересдачи прошли 3 и 4 июля.

«Наибольшее количество заявлений было подано по русскому языку, обществознанию, информатике и математике (профильный уровень). В 2025 году 585 человек (82,7%) улучшили результаты и использовали их при поступлении (в 2024 г. — 388 чел.; 78,6 %)», — отмечается в докладе Татьяны Петуховой.

В общей сложности в 2025 году в ГИА-9 участвовало 6 763 девятиклассника, в ГИА-11 — 2 952 одиннадцатиклассника. В целом в Калининградской области воспользоваться вторым шансом решили более 1100 выпускников школ. Самым популярным предметом для пересдачи стало обществознание.

Напомним, возможность пересдать ЕГЭ по одному предмету была введена год назад по инициативе президента Путина. «Выбрать для пересдачи можно только один предмет. В итоговый зачет пойдет только новый результат, предыдущий будет аннулирован», — сообщили в министерстве образования.

