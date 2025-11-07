Трусенева: у выпускников вырос интерес к среднему профессиональному образованию

Трусенева: у выпускников вырос интерес к среднему профессиональному образованию
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
В Калининградской области в 2025 году около 8 тыс. выпускников поступили на программы среднего профессионального образования. Как сообщила министр образования Светлана Трусенева во время прямого эфира в ЦУРе, рост интереса к СПО фиксируется в регионе третий год подряд.

«Нас это радует, потому что сегодня наши предприятия, экономика развиваются, появляются новые точки роста, разные территориальные расположения, с которыми мы реализуем совместные образовательные программы на уровне среднего профессионального образования и высшего образования», — прокомментировала она. По словам министра, это гарантирует «четкое понимание материального стимулирования» и обучение по программам, которые позволяют студентам «быстро влиться в трудовые коллективы» и приносить пользу обществу.

Трусенева также отметила, что в Калининградском морском рыбопромышленном колледже, Прибалтийском судостроительном колледже и в Гусевском политехническом техникуме конкурс при поступление на программы СПО составил 7 человек на место.

«Если говорить о высшем образовании, то здесь мы видим, что доля технических направлений подготовки растет. [Когда] мы стартовали три года назад, то доля ребят, которые выбирали для себя технические направления, составляла 10%. Сейчас это уже около 17%», — подчеркнула министр. Кроме того, она добавила, что у выпускников падает интерес к IT-направлениям: «Может быть, искусственный интеллект и ряд других технологических перестроек сегодня немножко снижают напряжение на перегретом направлении подготовки. Об этом мы тоже говорили, что это наступит довольно быстро».

В июне 2025 года министр образования Калининградской области Светлана Трусенёва говорила, что 60% девятиклассников региона делают выбор в пользу поступления в учреждения среднего профессионального образования. В августе 2024 года сообщалось, что в колледжи уходит только половина выпускников девятых классов. Тогда же российские СМИ писали, что в нескольких областях РФ родители столкнулись с невозможностью зачислить детей в 10 класс — ученики не смогли сдать внутренние экзамены для поступления в профильные классы.

