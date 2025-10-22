В восточной части Зеленоградска завершаются аварийно-восстановительные работы (фото)

Фото: страница ГБУ «Балтберегозащита» в соцсети «ВКонтакте»

В восточной части Зеленоградска завершаются аварийно-восстановительные работы. Об этом сообщается на странице ГБУ «Балтберегозащита» в соцсети «ВКонтакте».

«Установили 100% деревянных свай упорного полупроницаемого ряда. На 420 метрах уложено непроницаемое ядро из „гео-бэгов“ с волногасящей внешней защитной бермой из крупногабаритного камня», — говорится в сообщении.

Берегоукрепительные работы ведутся с опережением графика. Техническая готовность сооружения составляет 85%, добавили в «Балтберегозащите».

Торги на аварийно-восстановительные работы для защиты 850-метрового участка побережья Балтийского моря в восточной части Зеленоградска состоялись в марте 2025 года. Победителем стала строительная компания ООО «СК „Маяк“», которая согласилась выполнить работы за 147,5 млн рублей при начальной стоимости контракта в 172,5 млн. Указанные источники финансирования — «средства бюджетных учреждений». К работам приступили в апреле. Завершить их необходимо до 31 января 2026 года.

