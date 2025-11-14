Восстановительные работы на востоке Зеленоградска идут с опережением графика (фото)

Все новости по теме: Пляжный вопрос

Аварийно-восстановительные работы в восточной части Зеленоградска ведутся с опережением графика. Как сообщает «Балтберегозащита», техническая готовность составляет 95%.

«Непроницаемое ядро из „гео-бэгов“ с каменной бермой выполнено на участке 460 метров, — добавляет учреждение. —Подрядчик приступил к устройству обратного откоса восстанавливаемого участка берега: укладываются геоматы с засыпкой плодородным грунтом и посевом многолетних трав».

Фото: «Балтберегозащита»

Торги на аварийно-восстановительные работы для защиты 850-метрового участка побережья Балтийского моря в восточной части Зеленоградска состоялисьв марте 2025 года. Победителем стала строительная компания ООО «СК „Маяк“», которая согласилась выполнить работы за 147,5 млн рублей при начальной стоимости контракта в 172,5 млн. Указанные источники финансирования — «средства бюджетных учреждений». К работам приступили в апреле. Завершить их необходимо до 31 января 2026 года. В октябре техническая готовность составляла 85%.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter