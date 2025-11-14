Восстановительные работы на востоке Зеленоградска идут с опережением графика (фото)

Аварийно-восстановительные работы в восточной части Зеленоградска ведутся с опережением графика. Как сообщает «Балтберегозащита», техническая готовность составляет 95%.

«Непроницаемое ядро из „гео-бэгов“ с каменной бермой выполнено на участке 460 метров, — добавляет учреждение. —Подрядчик приступил к устройству обратного откоса восстанавливаемого участка берега: укладываются геоматы с засыпкой плодородным грунтом и посевом многолетних трав».

Фото: «Балтберегозащита»

Торги на аварийно-восстановительные работы для защиты 850-метрового участка побережья Балтийского моря в восточной части Зеленоградска состоялисьв марте 2025 года. Победителем стала строительная компания ООО «СК „Маяк“», которая согласилась выполнить работы за 147,5 млн рублей при начальной стоимости контракта в 172,5 млн. Указанные источники финансирования — «средства бюджетных учреждений». К работам приступили в апреле. Завершить их необходимо до 31 января 2026 года. В октябре техническая готовность составляла 85%.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!