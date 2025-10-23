Служба охраны памятников: проект ремонта военкомата на Тюленина требует доработки

Все новости по теме: Состояние исторических памятников в Калининградской области
Служба охраны памятников: проект ремонта военкомата на Тюленина требует доработки

Проект ремонта фасада исторического здания военкомата на ул. Тюленина не прошёл экспертизу и требует доработки. Об этом сообщили сотрудники региональной службы охраны памятников в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте».

Опасения по поводу состояния здания выразила одна из посетительниц страницы. «А прекрасное здание на Тюленина? Разрушается! Потом такую красоту не восстановить. Туристы ходят, фотографируют. Обидно», — написала она. Комментарий последовал от сотрудника службы ОКН: «Это здание начали ремонтировать в 2021 году: отремонтировали кровлю, разработали проектную документацию, организовали проведение экспертизы проекта, также выполнили проектирование по фасадам. Реставрацию планировали начать в этом году, но проектировщик рассказал, что проект не прошёл экспертизу и сейчас требуется его доработка с учётом замечаний».

В службе также отметили, что точные сроки ремонта пока неизвестны, «потому что продолжение работ по ремонту здания зависит от получения положительного заключения проектной документации».

Бывший губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщал о планах отреставрировать фасад военкомата — бывшего сельскохозяйственного кредитного банка «Восточно-Прусский ландшафт» — в марте 2024 года в своих социальных сетях.

К ремонту самого здания приступили в 2021 году. При этом у властей были проблемы с поиском подрядчика для проведения фасадных работ, найти его удалось лишь с третьей попытки. Договор стоимостью 22,5 млн рублей заключили с калининградским ИП Скрендо А. А., однако в ноябре 2023 года контракт решили расторгнуть.

В июне 2024 года проект ремонта фасада здания прошёл историко-культурную экспертизу. Согласно её данным, фасад имеет повреждения отделки и обрушение штукатурного декоративного слоя, некоторые элементы утрачены. В крыше обнаружены протечки, провисания, просветы. Штукатурка стен имеет трещины, отслоения, обрушения, следы переувлажнения и потёков. Краска на окнах местами отслоилась. Лепнина загрязнена и частично разрушена.

Здание военкомата на Тюленина, 17-19 является объектом культурного наследия регионального значения с 2007 года. В январе 2024 этот статус присвоили и пристройке на Тюленина, 21.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter