На месте бывшего универсама «Московский» открылась «Пятерочка»

Архивное фото универсама «Московский». Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
В Калининграде в бывшем универсаме «Московский» открылась «Пятерочка». Об этом «Новому Калининграду» сообщили очевидцы.

На фасаде здания появилась вывеска «Пятерочки» и шарики в фирменных цветах. Супермаркет открылся в правом крыле универсама, в левом — продолжаются ремонтные работы.

Первый в Калининграде универсальный магазин «Московский» был открыт в конце зимы 1985 года. Строительство затянулось — решение о возведении будущего универсама было принято ещё 2 марта 1974 года. «Московский» открывался как образцовый магазин самообслуживания и был частью общего концепта Моспроспекта.

В конце 2024 года универсам «Московский» приобрёл новый собственник — компания «Кранц Плац». Источники «Нового Калининграда» отмечали, что в одной из частей комплекса расположится заведение общепита.

В мае стало известно, что универсам «Московский» закрывается. Тогда в здании оставались лишь букинистический отдел и отдел ширпотреба, а старые собственники завершали вывоз товаров и демонтаж оборудования. По словам занимающегося работой с арендаторами Александра Шляхового, свободных площадей почти не оставалось, а правое крыло универсама планировал занять супермаркет «Пятёрочка». Шляховой добавил, что внутренние вывески из супермаркета были частично проданы предыдущим собственником. Оставшуюся основную часть планировали использовать внутри помещений «для сохранения стилистики».

В июле стало известно, что в Калининграде ищут подрядчика для обустройства парковки возле бывшего универсама «Московский». Заказчиком выступала администрация Калининграда. Контракт на обустройство парковки заключили с ООО «Мосинжиниринг» по максимальной стоимости — 14,6 млн руб.

