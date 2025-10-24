Подрядчик: утечку в подвале школы № 4 ликвидировать не удалось

Фото: архив Нового Калининграда
В Калининграде с августа не удаётся ликвидировать утечку в подвале школы № 4, расположенной на улице Карла Маркса. Если в августе вода с территории закрытой на ремонт школы ручьём текла через тротуар в ливнёвку на проезжей части, то теперь её насосом перекачивают в колодец, расположенный со стороны улицы Разина.

О факте утечки «Новому Калининграду» сообщили местные жители, информацию подтвердил и представитель подрядчика, занимающегося благоустройством территории школы. При этом он пояснил, что ремонтом школы занимается другая компания.

«Скорее всего, это вода из подвала, — уточнил подрядчик. — Я вижу, что она постоянно течёт. Они её в колодец направили, но на территории она тоже разливается. Главное, чтобы нам всё-таки дали возможность работать. На данный момент тяжеловато чуть-чуть».

Председатель комитета городского хозяйства Максим Федосеев подтвердил «Новому Калининграду», что утечку действительно удалось перенаправить в колодец, но не смог пояснить, когда её удастся ликвидировать окончательно.

Напомним, что в августе этого года жители фиксировали недельную утечку с территории школы на проезжую часть, из-за чего пострадал тротуар на улице Карла Маркса.

Тогда же в пресс-службе областного «Водоканала» сообщили, что на место выезжала бригада специалистов, выяснившая, что «утечка вне зоны ответственности предприятия и находится в подвале школы», и что строители «время от времени откачивают воду на улицу».

Напомним, капремонт школы № 4 в Калининграде планируют завершить до конца этого года. Кроме ремонта самого здания, запланировано обновление оборудования, учебников, благоустройство территории, налаживание пожарной и антитеррористической безопасности. Также будет улучшено образовательное пространство. На комплексный капитальный ремонт здания было выделено 227 млн рублей.

