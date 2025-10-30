Калининградские сенаторы заинтересовались ценами на билеты в Калининград

Вслед за сенатором от Ульяновской области Айратом Гибатдиновым, направившим обращение заместителю министра транспорта РФ Дмитрию Звереву по поводу труднодоступных цен на билеты в Калининград, этой темой заинтересовались и калининградские сенаторы Александр Ярошук и Александр Шендерюк-Жидков.

«Это правильная тема, мы собираем как раз с Шендерюком-Жидковым совещание, где будет Минфин и все остальные причастные структуры, чтобы решать вопросы повышения субсидирования авиабилетов на Калининград», — сообщил «Новому Калининграду» Александр Ярошук.

Сенатор добавил, что в решение проблемы авиасообщения активно включился и губернатор Алексей Беспрозванных. Что же касается Гибатдинова, то Ярошук отметил, что «за его словами должны быть действия».

«У нас совещание уже назначено в Совете Федерации с замом министра финансов, — добавил он. — Сенатор Гибатдинов может к нам присоединиться. Конечно, хорошо, что ульяновских коммунистов тоже волнуют вопросы Калининграда. Главное, чтобы это не было предвыборной риторикой, потому что работа должна быть плановой».

Вслед за Ярошуком Шендерюк-Жидков написал в своём телеграм-канале, что тоже увидел сообщение от коллеги из Ульяновска по теме калининградских билетов. «Проблема есть и действительно серьезная, — написал он. — Более того, мы ей активно занимаемся, напомню, что по моей инициативе этот вопрос был поднят Советом Федерации перед председателем Правительства, и было поручено выделить субсидии на калининградские авиасубсидии».

Сенатор отметил, что вопрос о доступности калининградских билетов он поднимал на трехсторонней комиссии по бюджету.

«11 ноября в Совете Федерации по моей инициативе состоится совещание по теме доступности калининградских авиабилетов с участием замминистра транспорта России. Планируем с сенатором Ярошуком на нем поднять все вопросы, интересующие калининградцев. Так что коллега из Ульяновска, если ему интересна эта тема, может присоединиться», — заключил он.

Отметим, что ранее Гибатдинов отметил существенный рост цен на авиабилеты, который ограничивает право граждан Калининградской области на свободу передвижения и наносит существенный вред туристической отрасли региона. Он назвал высокие цены «угрозой экономическому суверенитету субъекта Российской Федерации, который является полуэксклавом».

Ранее «Новый Калининград» неоднократно поднимал тему транспортной недоступности региона, в том числе нехватки в высокий сезон и праздники субсидированных билетов. В Минтрансе РФ дважды воздержались от ответов на конкретные вопросы редакции. Пресс-служба Правительства РФ на запрос не ответила. «Новый Калининград» направил обращение в Администрацию президента.

