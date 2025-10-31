Прокуратура выявила нарушения при строительстве спорткомплекса в Гвардейске

Прокуратура проверила ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и теннисными кортами в Гвардейске. Данный объект возводится по муниципальному контракту от 9 октября 2024 года, генеральным подрядчиком является ООО «Мириам». По итогам проверки был выявлен ряд нарушений. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«По результатам выезда на объект установлено отставание от графика производства работ, несоблюдение технологии нанесения огнезащитного раствора на металлоконструкции и другие нарушения. В связи с этим прокурор района внес представления генеральному подрядчику и заказчику. Устранение нарушений и ход проведения работ находятся на контроле прокуратуры района», — отмечает надзорное ведомство.

Оперативно связаться с генподрядчиком «Новому Калининграду» не удалось. В администрации Гвардейского городского округа от комментариев воздержались, предложив направить официальный запрос.

Напомним, в конце июня власти Гвардейска сообщили, что сроки строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Степана Козака в Гвардейске продлят. «Сроки сдачи официально, по контракту, у нас декабрь текущего года, но мы немножко поздно начали работы, поздно отторговали контракт, так скажем, поздно заключили контракт. Поэтому понятно, мы в законных основаниях сроки будем, конечно же, продлять, потому что фактически нереально уложиться. Работы начались в декабре 2024 года, за год такой объект, конечно, не построится. Поэтому сроки продлим в зависимости от выполненных работ, которые будут к декабрю на объекте. Мы имеем на это все полномочия», — пояснял тогда глава администрации Максим Коломиец.

Проект прошёл госэкспертизу в июле 2023 года. Стоимость объекта — 643 млн рублей. Распоряжение о предоставлении субсидии на строительство муниципальному бюджету подписал бывший губернатор Калининградской области Антон Алиханов 1 апреля 2024 года. Областные власти выдали разрешение на строительство ФОКа в ноябре 2024 года.