В Гвардейске завершают внутреннюю отделку здания с теннисными кортами

В Гвардейске продолжаются работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса. Как сообщила глава округа Анна Сбойнова в своём телеграм-канале, сейчас активно возводятся основное здание ФОКа и здание с теннисными кортами.

В основном здании ведется монтаж металлического каркаса и установка внутренних перегородок. Межэтажные перекрытия из железобетонных плит уложены частично. В здании с теннисными кортами установили металлический каркас и смонтировали стеновые и кровельные сэндвич-панели. Сейчас там завершают внутреннюю отделку.

Фото: телеграм-канал Анны Сбойновой

Как отмечает Сбойнова, на объекте завершили несколько важных этапов — проложили подземные коммуникации, заложили фундамент и провели бетонные работы. Параллельно с работами по строительству ФОКа ведется благоустройство территории: «Подготавливаются основания для проездов и тротуаров, установлены бордюры. Проводится планировка участка и обустройство газонов».

Напомним, в конце июня власти Гвардейска сообщили, что сроки строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Степана Козака в Гвардейске продлят. «Сроки сдачи официально, по контракту, у нас декабрь текущего года, но мы немножко поздно начали работы, поздно отторговали контракт, так скажем, поздно заключили контракт. Поэтому понятно, мы в законных основаниях сроки будем, конечно же, продлять, потому что фактически нереально уложиться. Работы начались в декабре 2024 года, за год такой объект, конечно, не построится. Поэтому сроки продлим в зависимости от выполненных работ, которые будут к декабрю на объекте. Мы имеем на это все полномочия», — пояснял тогда глава администрации Максим Коломиец.

Проект прошёл госэкспертизу в июле 2023 года. Стоимость объекта — 643 млн рублей. Распоряжение о предоставлении субсидии на строительство муниципальному бюджету подписал бывший губернатор Калининградской области Антон Алиханов 1 апреля 2024 года. Областные власти выдали разрешение на строительство ФОКа в ноябре 2024 года. В конце октября 2025-го прокуратура выявила ряд нарушений при строительстве ФОКа.