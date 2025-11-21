Данилов о благоустройстве площади Советска: все нравится, кроме темпов (фото)

В Советске продолжаются работы по благоустройству площади. Как сообщил муниципальный глава Аркадий Данилов в своём телеграм-канале, его устраивает все, кроме темпа работ.

«Пока всё нравится, кроме темпов. Вчера встречались с подрядчиком, обсудили ход и сроки исполнения контракта. Высказали свою озабоченность и надеемся на то, что подрядчик закончит площадь и улицу Красноармейская до конца года», — отметил он.

Фото: телеграм-канал Аркадия Данилова

Кроме того, власти утвердили рисунок, повторяющий исторический, на площадке перед Домом культуры. На привокзальной площади и на ул. Красноармейской также «на постоянной основе» подключили освещение.

В сентябре 2024 года в Советске начались работы по благоустройству «Музея под открытым небом», ставшего победителем VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2023 году.

На реализацию проекта «Музей города Советска под открытым небом» было предусмотрено 234,6 млн рублей, из них 92,1 млн рублей — средства федерального бюджета, 87,9 млн — областного, 10,8 млн — местного. Ещё 43,8 млн рублей — средства внебюджетных источников. Площадь благоустроенной территории составит 3,3 га. Завершить работы планируют до конца 2025 года.

Проект прошёл госэкспертизу в апреле 2024 года. Контракт на благоустройство территории изначально заключили с красноярской компанией «Аркстоун». Его стоимость составила 183,7 млн рублей. Изначально подрядчик должен былзавершить работы до конца года. Кроме того, в связи с реализацией проекта инициативная группа общественности предложила перенести памятник Ленину с центральной площади Советска в сквер напротив гостиницы «Россия».

