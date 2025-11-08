Губернатор поручил разработать комплексный план маршрутной сети Калининграда (фото)

Губернатор поручил разработать комплексный план маршрутной сети Калининграда (фото)
Фото: Telegram-канал Алексея Беспрозванных
Все новости по теме: Транспортные проблемы

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поручил администрации Калининграда разработать комплексный план маршрутной сети областного центра. Об этом глава региона рассказал в своём Telegram-канале. Поручение было дано по итогам выездного совещания в пятницу, 7 ноября.

«Важной работой» губернатор назвал капитальный ремонт трамвайных путей. «Для жителей трамваи очень востребованы, и в то же время — это часть истории города. Их нужно не только модернизировать, но и развивать. Также важно учитывать новые троллейбусы с возможностью автономного хода. Поручил городу разработать комплексный план маршрутной сети», — написал Беспрозванных.

По его словам, на обновление участка трамвайных путей на проспекте Мира от Чкалова до Бассейной с разворотным кольцом, где сейчас проходят работы, «было больше всего запросов».

Капитальный ремонт трамвайных путей на конце маршрута № 5 в Калининграде оценили в 185,6 млн рублей. Заказчиком работ выступает МКУ «ГДСР». В связи с проведением работ с 22 сентября изменилась схема движения трамвая № 5 «ул. Бассейная — ул. Дюнная». Он не будет заезжать на Советский проспект и Фестивальную аллею как минимум до 31 декабря. После закрытия на ремонт значительной части путей маршрута жители высказывают недовольство транспортом, предоставленным им в качестве альтернативы. По словам калининградцев, маршрутки не выходят на Советский проспект, и попасть в район Аллеи Смелых теперь можно только с пересадкой. Подрядчик планирует завершить работы по замене трамвайных путей на ул. Бассейной и пр. Мира к 20 ноября.


Фото: Telegram-канал Алексея Беспрозванных

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter