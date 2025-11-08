Губернатор поручил разработать комплексный план маршрутной сети Калининграда (фото)

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поручил администрации Калининграда разработать комплексный план маршрутной сети областного центра. Об этом глава региона рассказал в своём Telegram-канале. Поручение было дано по итогам выездного совещания в пятницу, 7 ноября.

«Важной работой» губернатор назвал капитальный ремонт трамвайных путей. «Для жителей трамваи очень востребованы, и в то же время — это часть истории города. Их нужно не только модернизировать, но и развивать. Также важно учитывать новые троллейбусы с возможностью автономного хода. Поручил городу разработать комплексный план маршрутной сети», — написал Беспрозванных.

По его словам, на обновление участка трамвайных путей на проспекте Мира от Чкалова до Бассейной с разворотным кольцом, где сейчас проходят работы, «было больше всего запросов».

Капитальный ремонт трамвайных путей на конце маршрута № 5 в Калининграде оценили в 185,6 млн рублей. Заказчиком работ выступает МКУ «ГДСР». В связи с проведением работ с 22 сентября изменилась схема движения трамвая № 5 «ул. Бассейная — ул. Дюнная». Он не будет заезжать на Советский проспект и Фестивальную аллею как минимум до 31 декабря. После закрытия на ремонт значительной части путей маршрута жители высказывают недовольство транспортом, предоставленным им в качестве альтернативы. По словам калининградцев, маршрутки не выходят на Советский проспект, и попасть в район Аллеи Смелых теперь можно только с пересадкой. Подрядчик планирует завершить работы по замене трамвайных путей на ул. Бассейной и пр. Мира к 20 ноября.





Фото: Telegram-канал Алексея Беспрозванных