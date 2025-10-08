Мэрия рассказала, когда завершатся работы по замене путей на Бассейной и Мира

Подрядчик планирует завершить работы по замене трамвайных путей на ул. Бассейной и пр. Мира к 20 ноября. Об этом сообщила администрация Калининграда в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

«По информации комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры, необходимую для обеспечения безопасности замену путей на Бассейной и Мира подрядчик планирует завершить к 20 ноября. Сейчас аварийные рельсы демонтированы, готовят основание под новые. Одновременно идёт ремонт очередного этапа ветки от Коммунальной до Красной», — пояснили в мэрии.

Горвласти также добавили, что маршрут № 18, на котором курсируют восемь автобусов, не может полностью заменить трамвай № 5, однако он вывозит жителей микрорайона Фестивальной аллеи в центр города, где у них есть возможность пересадки в любом направлении. Добавить автобусы не получится, поскольку в транспортных предприятиях отсутствует резерв водителей.

Напомним, что в Калининграде с 22 сентября изменилась схема движения трамвая № 5 «ул. Бассейная — ул. Дюнная». Он не будет заезжать на Советский проспект и Фестивальную аллею как минимум до 31 декабря. После закрытия на ремонт значительной части путей маршрута жители высказывают недовольство транспортом, предоставленным им в качестве альтернативы. По словам калининградцев, маршрутки не выходят на Советский проспект, и попасть в район Аллеи Смелых теперь можно только с пересадкой.

Капитальный ремонт трамвайных путей на конце маршрута № 5 в Калининграде оценили в 185,6 млн рублей. Капремонт необходимо провести на участке от улицы Чкалова до улицы Бассейной с захватом кольца на конечной остановке. Заказчиком работ является МКУ «ГДСР».