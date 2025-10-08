Мэрия рассказала, когда завершатся работы по замене путей на Бассейной и Мира

Мэрия рассказала, когда завершатся работы по замене путей на Бассейной и Мира
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Калининградский трамвай

Подрядчик планирует завершить работы по замене трамвайных путей на ул. Бассейной и пр. Мира к 20 ноября. Об этом сообщила администрация Калининграда в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

«По информации комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры, необходимую для обеспечения безопасности замену путей на Бассейной и Мира подрядчик планирует завершить к 20 ноября. Сейчас аварийные рельсы демонтированы, готовят основание под новые. Одновременно идёт ремонт очередного этапа ветки от Коммунальной до Красной», — пояснили в мэрии.

Горвласти также добавили, что маршрут № 18, на котором курсируют восемь автобусов, не может полностью заменить трамвай № 5, однако он вывозит жителей микрорайона Фестивальной аллеи в центр города, где у них есть возможность пересадки в любом направлении. Добавить автобусы не получится, поскольку в транспортных предприятиях отсутствует резерв водителей.

Напомним, что в Калининграде с 22 сентября изменилась схема движения трамвая № 5 «ул. Бассейная — ул. Дюнная». Он не будет заезжать на Советский проспект и Фестивальную аллею как минимум до 31 декабря. После закрытия на ремонт значительной части путей маршрута жители высказывают недовольство транспортом, предоставленным им в качестве альтернативы. По словам калининградцев, маршрутки не выходят на Советский проспект, и попасть в район Аллеи Смелых теперь можно только с пересадкой.

Капитальный ремонт трамвайных путей на конце маршрута № 5 в Калининграде оценили в 185,6 млн рублей. Капремонт необходимо провести на участке от улицы Чкалова до улицы Бассейной с захватом кольца на конечной остановке. Заказчиком работ является МКУ «ГДСР».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter