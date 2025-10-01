Власти оценили альтернативные маршруты после ухода трамвая с Фестивальной аллеи

В Калининграде после закрытия на ремонт значительной части путей пятого трамвайного маршрута жители высказывают недовольство транспортом, предоставленным им в качестве альтернативы. По словам калининградцев, маршрутки не выходят на Советский проспект, и попасть в район Аллеи Смелых теперь можно только с пересадкой. Будет ли эта схема движения корректироваться, и можно ли назвать скорректированные маршруты достойной альтернативой «пятёрке», во вторник, 30 сентября рассказали глава администрации города Елена Дятлова и председатель комитета развития транспортной инфраструктуры Антон Романов.

«У нас на текущий момент ограничения связаны с проведением капитального ремонта на трамвайной инфраструктуре улицы Бассейной. Какие мероприятия мы уже провели? Исключённый из трамвайного движения участок Фестивальной аллеи дублируется 18-м автобусом большого класса. Его схема изменена. Он заезжает непосредственно на улицу Карла Маркса. На Карла Маркса обустроены автобусные остановки, где он совместно с автобусами малого класса, работавшими там ранее (71-я маршрутка и 63-я маршрутки), даёт дублирование Фестивальной аллее с вывозом на Комсомольскую и на улицу Леонова. На Советском проспекте на текущий момент функционируют два автобуса большого класса (автобусы 26 и 27), а также троллейбус № 1. Есть еще и малый класс, который работает также на этой связке», — ввёл в курс дела Романов.

После этих слов журналисты возразили, что названные Романовым маршруты дублируют пятый трамвай в лучшем случае наполовину. Чиновник с этим согласился, отметив, что альтернативный транспорт выводит пассажиров в центр города, который он назвал пересадочным узлом.

«Ремонтные работы невозможно делать без ограничений по движению», — добавила Елена Дятлова, однако ей заметили, что «в городах, где заботятся о пассажирах», в случае временного закрытия значимых транспортных связей «запускают параллельные автобусные маршруты». Журналисты также заметили, что альтернативные маршрутки уже сейчас «забиты битком» и заканчивают своё движение примерно в семь-восемь часов вечера, тогда как трамвай ходил до 11 часов.

«Если есть жалобы, мы выйдем и посмотрим, что можно отладить», — ответила на эту реплику Дятлова. В мэрии также напомнили, что работы по ремонту путей подрядчик должен завершить до конца текущего года.

Напомним, что в Калининграде с 22 сентября изменилась схема движения трамвая № 5 «ул. Бассейная — ул. Дюнная». Он не будет заезжать на Советский проспект и Фестивальную аллею как минимум до 31 декабря.

Капитальный ремонт трамвайных путей на конце маршрута № 5 в Калининграде оценили в 185,6 млн рублей. Капремонт необходимо провести на участке от улицы Чкалова до улицы Бассейной с захватом кольца на конечной остановке. Заказчиком работ является МКУ «ГДСР».