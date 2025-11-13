ФКР объяснил, почему не проведен капремонт пансионата «Шарлотт» в Пионерском

Историческое здание бывшего пансионата «Шарлотт» на ул. Комсомольской, 53, в Пионерском не было отремонтировано Фондом капитального ремонта в связи с неудовлетворительным состоянием конструктивов здания, работы могли повлечь за собой угрозу жизни и здоровью проживающим в здании гражданам. Об этом редакции «Нового Калининграда» сообщил заместитель генерального директора Фонда капремонта Сергей Сызин в ответе на официальный запрос.

«По результатам рассмотрения технического заключения и проведенного анализа представленных данных установлено, что техническое состояние конструкций фахверка по ГОСТ 31937-2024 „Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния“ оценивается как ограниченно-работоспособное с аварийными участками — в связи с обнаружением существенных дефектов участков каркаса, являющихся признаками аварийного состояния конструкций табл. 5.8 СП 454.13258000.2019 (п. 1 „Физическое отсутствие единичной конструкции, потеря целостности“ и п. 4 „Поражение гнилью каркаса и обшивок стен сборно-щитовых и каркасных стен более 50% толщины конструкции“) с учетом указаний п. 5.1.2 СП 454.1325800.2019. Свод правил. „Здания жилые многоквартирные. Правила оценки аварийного и ограниченно-работоспособного технического состояния“», — сообщается в письме.

Сызин также пояснил, что в связи с многочисленными дефектами несущих элементов, отклонениями стоек от вертикали, рассыханием древесины и т.д. произошло снижение несущей способности наружных стен. Требуется замена поврежденных деревянных несущих элементов каркаса здания и кирпичного заполнения между ними, что повлечет за собой и замену инженерных сетей. Выполнение данных работ невозможно без демонтажа материалов внутренней отделки всех помещений в доме с их последующим восстановлением. Данные виды работ влекут за собой временное расселение собственников многоквартирного дома и не относятся к работам по капитальному ремонту общего имущества.

В письме ФКР отмечает, данные дефекты и повреждения могут привести к обрушению крыши, что, влечет за собой угрозу жизни и здоровью проживающих в доме граждан. Кроме того, выполнение капитального ремонта крыши, с учетом установленного технического состояния конструктива здания, невозможно в связи с тем, что такие работы являются реконструкцией. Фонд, в свою очередь, не уполномочен проводить реконструкцию зданий.

«В этой связи Фондом в адрес Министерства направлено обращение об организации совместного совещания с Администрацией для рассмотрения вопроса об исключении данного объекта из краткосрочного плана по капитальному ремонту многоквартирных домов. Согласно Постановлению от 15 июля 2025 года № 671, администрация Пионерского городского округа признала указанный дом аварийным и требующим реконструкции. В соответствии с действующим законодательством капитальный ремонт в отношении аварийных домов не проводится вне зависимости от суммы собранных собственниками средств на капитальный ремонт. Дом подлежит исключению из региональной программы капитального ремонта», — заключил заместитель генерального директора ФКР.

Напомним, ранее администрация Пионерского округа сообщила «Новому Калининграду», что собственникам жилых помещений многоквартирного дома было направлено требование о его реконструкции до 31.10.2025. Поскольку собственники требование не исполнили, дом подлежит изъятию под муниципальные нужды. Однако администрация Пионерского пока не определилась с тем, для каких именно нужд будет использовано здание.

Правительство Калининградской области выделило 34,9 млн рублей на переселение людей из этого дома и компенсации собственникам. Муниципалитет также должен обеспечить софинансирование — 16,8 млн руб.

В 2023 году состоялся аукцион на капитальный ремонт этого здания-памятника, после чего ФКР должен был начать разработку проекта. Завершить ремонт планировалось в 2024 году. Средства были выделены из областного бюджета.

Как сообщает сайт Prussia39, здание является выявленным объектом культурного наследия Калининградской области. «Вилла „Маргарита“ построена в Нойкурене на Дорф-штрассе в конце XIX века — начале XX века. Не ранее 1905 года здание поменяло владельца, после чего в нём был открыт семейный пансионат „Шарлотт“», — сообщает сайт. В списке выявленных ОКН здание значится как «Вилла, нач. XX века».