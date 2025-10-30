Сенатор от Ульяновска обратился в Минтранс из-за цен на билеты из Калининграда

Сенатор от Ульяновска обратился в Минтранс из-за цен на билеты из Калининграда

Сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов направил обращение заместителю министра транспорта РФ Дмитрию Звереву с просьбой обеспечить доступную стоимость авиабилетов из Калининграда. Об этом он сообщил ТАСС.

«Ко мне поступило обращение от депутата Законодательного собрания Калининградской области с просьбой оказать содействие в решении острой для жителей региона проблемы, вызванной существенным ростом цен на пассажирские авиаперевозки из Калининграда в иные субъекты Российской Федерации», — сказал он.

В письме, копия которого имеется у ТАСС, сенатор обращает внимание, что повышение стоимости ограничивает право жителей области на свободное передвижение и оказывает негативное влияние на развитие туристической отрасли региона.

Он уточнил, что в 2025 году на субсидированные авиаперевозки по калининградскому направлению предусмотрено 692,3 млн руб. Программа льготных билетов распространяется как на жителей области, так и на отдельные категории пассажиров. Дополнительно финансирование направляют власти региона.

«Несмотря на меры государственной поддержки ценообразование пассажирских авиабилетов не может быть объяснено исключительно экономическими причинами и дает возможность предположить о желании перевозчиков получить сверхприбыль в условиях частичной блокады региона России со стороны недружественных государств», — считает сенатор.

По мнению Гибатдинова, существенный рост цен на авиабилеты ограничивает право граждан Калининградской области на свободу передвижения, наносит существенный вред туристической отрасли региона, а также «создает угрозу экономическому суверенитету субъекта Российской Федерации, который является полуэксклавом».

Ранее «Новый Калининград» неоднократно поднимал тему транспортной недоступности региона, в том числе нехватки в высокий сезон и праздники субсидированных билетов. В Минтрансе РФ дважды воздержались от ответов на конкретные вопросы редакции. Пресс-служба Правительства РФ на запрос не ответила. «Новый Калининград» направил обращение в Администрацию президента.

