В минстрое рассказали, как обстоят дела с берегоукреплением после ухода «Геоизола»

После расторжения контрактов с компанией «Геоизол» на строительство пляжеудерживающих сооружений в районе Отрадного и Светлогорска областные власти планируют привлечь к выполнению всех трёх этапов работ единственного поставщика. Об этом рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области Сергей Черномаз на заседании комитета по безопасности регионального заксобрания.

«У нас взысканы все банковские гарантии, которые были представлены „Геоизолом“ по обеспечению ими своих обязательств по исполнению контрактов. И в настоящий момент сформирована НМЦК (начальная (максимальная) цена контракта — прим. „Нового Калининграда“) для того, чтобы объявить закупочную процедуру на подписание контракта на выполнение сразу всех трёх этапов. Напомню, что по третьему подэтапу мы пять раз объявляли закупочные процедуры. У нас подрядчик, к сожалению, пока не определён. И мы сейчас на уровне минэка Российской Федерации занимаемся согласованием процедуры по определению единственного поставщика на исполнение данного контракта, потому что закупочные процедуры после пяти раз положительного эффекта не принесли», — сказал Черномаз.

Как уточнил министр, речь идёт о начальной цене работ в размере более 13 млрд рублей.

Причиной расторжения контрактов с «Геоизолом» стало предбанкротное состояние компании и её уход с объекта. «Причины, понятно, там разные. Они никак не связаны с исполнением „Геоизолом“ именно наших контрактов, но ввиду ряда обстоятельств, которые возникли у подрядной организации по иным объектам на территории Российской Федерации, мы были вынуждены с ними контракт расторгнуть», — пояснил Черномаз.

В ноябре ГБУ «Балтберегозащита» объявило очередные торги на строительство пляжеудерживающих сооружений в районе Отрадного (третий подэтап). За работы готовы заплатить более 5,9 млн рублей. Ранее торги объявлялись шесть раз, впервые — в ноябре 2024 года, затем подрядчика пытались найти в марте, июне, июле. У всех участников торгов, по словам Черномаза, отсутствовал необходимый подтверждённый опыт для выполнения указанных работ.