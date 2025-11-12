В минстрое рассказали, как обстоят дела с берегоукреплением после ухода «Геоизола»

Все новости по теме: Пляжный вопрос
В минстрое рассказали, как обстоят дела с берегоукреплением после ухода «Геоизола»

После расторжения контрактов с компанией «Геоизол» на строительство пляжеудерживающих сооружений в районе Отрадного и Светлогорска областные власти планируют привлечь к выполнению всех трёх этапов работ единственного поставщика. Об этом рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области Сергей Черномаз на заседании комитета по безопасности регионального заксобрания.

«У нас взысканы все банковские гарантии, которые были представлены „Геоизолом“ по обеспечению ими своих обязательств по исполнению контрактов. И в настоящий момент сформирована НМЦК (начальная (максимальная) цена контракта — прим. „Нового Калининграда“) для того, чтобы объявить закупочную процедуру на подписание контракта на выполнение сразу всех трёх этапов. Напомню, что по третьему подэтапу мы пять раз объявляли закупочные процедуры. У нас подрядчик, к сожалению, пока не определён. И мы сейчас на уровне минэка Российской Федерации занимаемся согласованием процедуры по определению единственного поставщика на исполнение данного контракта, потому что закупочные процедуры после пяти раз положительного эффекта не принесли», — сказал Черномаз.

Как уточнил министр, речь идёт о начальной цене работ в размере более 13 млрд рублей.

Причиной расторжения контрактов с «Геоизолом» стало предбанкротное состояние компании и её уход с объекта. «Причины, понятно, там разные. Они никак не связаны с исполнением „Геоизолом“ именно наших контрактов, но ввиду ряда обстоятельств, которые возникли у подрядной организации по иным объектам на территории Российской Федерации, мы были вынуждены с ними контракт расторгнуть», — пояснил Черномаз.

В ноябре ГБУ «Балтберегозащита» объявило очередные торги на строительство пляжеудерживающих сооружений в районе Отрадного (третий подэтап). За работы готовы заплатить более 5,9 млн рублей. Ранее торги объявлялись шесть раз, впервые — в ноябре 2024 года, затем подрядчика пытались найти в марте, июне, июле. У всех участников торгов, по словам Черномаза, отсутствовал необходимый подтверждённый опыт для выполнения указанных работ.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter