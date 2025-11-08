Торги на берегоукрепление в Отрадном за 5,946 млрд объявили в седьмой раз

Государственное предприятие «Балтберегозащита» в очередной раз объявило аукцион на строительство пляжеудерживающих сооружений в районе Отрадного. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Подрядчику необходимо возвести гидротехнические сооружения — волноломы (5 штук) и буны (1 штука). Протяженность участка, начинающегося от Гаузупского ручья, — 1400 м. «Класс гидротехнического сооружения — III, расчетный срок службы — 50 лет, намыв искусственного песчаного пляжа — 4500 м. п.», — отмечается в документации.

Торги на строительство объявлялись шесть раз, впервые — в ноябре 2024 года, затем подрядчика пытались найти в марте, июне, июле. Весной после корректировки стоимость контракта была увеличена с 5,6 до 5,946 млрд рублей.

Ранее Федеральная антимонопольная служба приняла на рассмотрение вторую жалобу, по которой было приостановлено определение поставщика для строительства пляжеудерживающих сооружений в районе посёлка Отрадное. Жалоба поступила от московской компании «ТС Строй». Согласно размещённому на сайте протоколу подведения итогов аукциона, комиссия отклонила все поступившие во время торгов заявки по причине отсутствия подтверждённого необходимого опыта для выполнения указанных работ. Представители подрядчика считают решение необоснованным, просят отменить протокол и пересмотреть заявки участников. Жалоба находится на рассмотрении ФАС.