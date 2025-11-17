Президент подписал закон о целевом обучении и отработке в системе ОМС для врачей

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому все бюджетные места в ординатуре станут целевыми, а выпускники медицинских вузов должны будут отработать до трех лет с наставником в медучреждениях, участвующих в программе обязательного медицинского страхования (ОМС). В случае невыполнения обязательств выпускникам ординатуры придется возмещать затраты на обучение. Об этом сообщает ТАСС.

С 1 марта 2026 года поступать в ординатуру (послевузовское обучение для получения узкой врачебной специальности) на бюджетное место можно будет только с условием заключения целевого договора с медучреждением, где студент должен будет работать. В противном случае вуз имеет право отчислить ординатора или перевести его на платную форму. Обязанность заключить договор снимается, если до окончания обучения предложений от работодателей не поступило.

В случае нарушения условий (например, при расторжении договора или отказе от отработки) выпускнику придется компенсировать затраты не менее чем за год обучения. Штрафы грозят также и медучреждениям, если они откажутся после вуза трудоустроить своего целевика. Новые правила коснутся только тех, кто поступит в ординатуру с 2026 года.

Закон также вводит новый этап в карьере врача — наставничество сроком до трех лет. Оно касается всех выпускников медвузов (тех, кто прошел специалитет или ординатуру), прошедших первичную аккредитацию.

Наставничество должно проходить в медучреждениях, участвующих в системе ОМС. Согласно срокам вступления закона в силу, впервые такие изменения затронут тех, кто сейчас учится на шестом курсе или проходит ординатуру. Отмечается, что поправки направлены на закрепление молодых специалистов в системе здравоохранения и повышение качества их подготовки.

Ранее сообщалось, что порядка 35% выпускников медвузов и 40% выпускников колледжей не хотят работать в государственной системе здравоохранения. В ноябре депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в третьем чтении законопроект, который в том числе предусматривает, что поступившие на бюджетные места по специальностям ординатуры должны будут заключать договоры о целевом обучении.

