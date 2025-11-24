СМИ: обязательная отработка в системе ОМС коснется лишь нескольких направлений

Трехлетний срок обязательной отработки в системе ОМС для выпускников российских медвузов распространится не на все специальности. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на проекты документов Минздрава о профессиональном наставничестве.

Новый закон вводит изменение: после прохождения первичной аккредитации необходимо «не более трех лет» работать под руководством опытного наставника — и только после этого молодой врач получит допуск к периодической аттестации. «Теоретически» можно работать и без нее, но тогда врачу каждые пять лет нужно проходить первичную аккредитацию.

Целевики смогут работать с наставником в организации, которая заключила с ними договор. «Бюджетники» и «платники» должны самостоятельно найти место работы — медучреждение, где есть наставник. Это должна быть либо государственная медорганизация, либо частная, но оказывающая помощь в рамках программы ОМС.

Наставником может быть только врач со стажем не менее пяти лет по аналогичной специальности. Он должен дать добровольное согласие на такую работу. Наставничество также может быть как очным, так и дистанционным, оно официально оформляется в трудовом договоре и оплачивается. По завершении работы наставник подает отчет руководителю медорганизации. В случае его утверждения издается приказ о завершении наставничества.

В законе прописано, что Министерство здравоохранения должно установить конкретный срок наставничества для каждой специальности и региона. Максимальные три года работы с наставником предусмотрены для выпускников специалитета, обучавшихся по направлению «лечебное дело», а также для ординаторов, обучавшихся по направлениям: «неонатология», «терапия», «онкология», «пластическая хирургия», «сердечно-сосудистая хирургия», «торакальная хирургия».

Списки больниц, где можно пройти наставничество, должны публиковаться на официальных сайтах региональных минздравов 1 января и 1 июля. При этом Минздрав вынес в отдельную категорию больницы и поликлиники в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа, городах с населением до 50 тыс. человек, а также расположенные на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Здесь для каждой специальности срок работы с наставником будет вполовину меньше (но минимум один год).

«В первую очередь это позволит обеспечить доступность медицинской помощи для жителей таких территорий, обеспечит устойчивое развитие системы здравоохранения,— сообщили в пресс-службе Минздрава. — А для самих молодых специалистов это возможность получить более интенсивную профессиональную адаптацию с более персонализированным подходом к формированию практических навыков работы, в том числе в сложных ситуациях, в сопровождении опытного наставника. Что, безусловно, будет способствовать становлению молодого специалиста».

Помимо прочего, как пишет «Коммерсант», Минздрав не стал делать наставничество обязательным для направлений «гигиена питания», «гигиена труда», «организация санэпидслужбы», «авиационная и космическая медицина», «водолазная медицина». От обязательного наставничества такэе освобождены выпускники фармацевтических специальностей медвузов и медколледжей.

В Минздраве заверили, что учли особенности подготовки по каждой специальности, «включая необходимость приобретения мануальных навыков, отработку коммуникации с пациентами и их родственниками, а также четкое соблюдение порядков оказания медицинской помощи». Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что «работа с наставником предполагает трудоустройство на должность врача в соответствии с полученной квалификацией и пройденной первичной аккредитацией» и не запрещает совмещение с работой в другом медучреждении, «в том числе частном».

Ранее сообщалось, что порядка 35% выпускников медвузов и 40% выпускников колледжей не хотят работать в государственной системе здравоохранения. В ноябре президент России Владимир Путин подписал закон, по которому все бюджетные места в ординатуре станут целевыми, а выпускники медицинских вузов должны будут отработать до трех лет с наставником в медучреждениях, участвующих в программе обязательного медицинского страхования (ОМС). В случае невыполнения обязательств выпускникам ординатуры придется возмещать затраты на обучение.

