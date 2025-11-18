Лесикова: «карту калининградца» планируют запустить в начале 2026 года

«Карта жителя Калининградской области» уже проходит тестирование и готовится к запуску. Об этом заявила вице-премьер — министр экономического развития Вероника Лесикова, отвечая на вопрос руководителя общественного совета при Заксобрании Татьяны Груничевой во время публичных слушаний по проекту регионального бюджета региона.

По словам Лесиковой, сейчас ведется активное взаимодействие с партнером по реализации карты и «со всеми вовлеченными в этот процесс», а также проводится регистрация проекта как государственной информационной системы.

«В карту жителя будут интегрированы социальные льготы, в том числе связанные с предоставлением льгот по проезду на транспорте, по посещению различных объектов культуры, спорта в рамках „Балтийского долголетия“ и по реализации социальных сертификатов», — рассказала вице-премьер.

Кроме того, в нее будут интегрированы сервисы «Моя выгода», когда коммерческие организации предоставляют жителям Калининградской области скидки на посещение различных объектов, либо на товары и услуги, которые сегодня реализуются в торговых сетях, пояснила Лесикова.

«Сегодня взаимодействуем активно с Калининградом, потому что нужно интегрировать решения технологические по транспортной карте, и надеемся, что к началу следующего года уже запустим эту карту в широкое применение», — поделилась Лесикова.

Идея введения специальной карты для жителей Калининградской области впервые была озвучена в конце января 2025 года. Губернатор Алексей Беспрозванных уточнял, что «карта калининградца» будет доступна для всех жителей, а не только для льготных категорий. В середине февраля он также заявил, что власти Калининградской области планировали весной запустить первый этап применения карты. Тогда же стало известно, что её планируют интегрировать в обычную банковскую карту жителей региона.

В ноября 2025 года правительство региона опубликовало проект постановления о создании государственной информационной системы «Карта жителя Калининградской области». Из документа стало известно, что оператором системы станет ГКУ «Центр цифровых технологий». В проекте также предусмотрено, что информационная платформа будет взаимодействовать с другими государственными системами регионального и федерального уровней.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!