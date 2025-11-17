Облвласти: оператором «карты калининградца» станет «Центр цифровых технологий»

Правительство Калининградской области опубликовало 17 ноября проект постановления о создании государственной информационной системы «Карта жителя Калининградской области». Документ размещен для общественного обсуждения на сайте областного правительства.

Согласно проекту, новая система станет цифровой основой «карты калининградца» и позволит автоматически собирать данные о мерах соцподдержки, формировать реестр организаций-участников и предоставлять жителям доступ к информации о доступных льготах и сервисах. Планируется, что оператором системы станет ГКУ «Центр цифровых технологий». В проекте также предусмотрено, что информационная платформа будет взаимодействовать с другими государственными системами регионального и федерального уровней.

В документе отмечено, что создание такой системы необходимо для обеспечения технической возможности исполнения положений о «карте калининградца» и организации взаимодействия участников программы.

Отметим, по данным из открытых источников, ГКУ КО «Центр цифровых технологий» основано 1 декабря 2017 года, специализируется на обработке данных и размещении информации, а также имеет лицензии на техническую защиту конфиденциальной информации и разработку шифровальных средств. Исполняющим обязанности директора с 23 июня 2025 года является Михаил Алексеев.

Идея введения специальной карты для жителей Калининградской области впервые была озвучена в конце января 2025 года. Губернатор Алексей Беспрозванных уточнял, что «карта калининградца» будет доступна для всех жителей, а не только для льготных категорий. В середине февраля он также заявил, что власти Калининградской области планировали весной запустить первый этап применения карты. Тогда же стало известно, что её планируют интегрировать в обычную банковскую карту жителей региона.

В середине мая минцифры сообщило, что назвать сроки реализации проекта пока что сложно. При реализации «карты калининградца» областные власти планируют учитывать опыт создания подобных проектов, в том числе и «карты москвича». Положение о карте областные власти разработали в начале июля. В начале августа региональные власти сообщили, что от бизнеса поступило 104 заявки на участие в «карте калининградца». «Больше всего заявок в сервис „Моя выгода“ поступает от торговых организаций. На втором месте — центры допобразования, кружки, секции для детей. Чуть меньше заявок от музеев, кинотеатров, парков культуры и отдыха. Приняли в работу по несколько предложений от общепита, салонов красоты, категорий „здоровье“, „транспорт“, „спорт“, „ремонт“, „услуги консалтинга“, „жилищные услуги“, „отели“», — написал Беспрозванных в своем телеграм-канале.

В октябре разработчик «карты калининградца» сказал, что региональный портал заработает в четвертом квартале 2025 года и облегчит жизнь льготникам, так как на сайте можно будет, пройдя авторизацию через Госуслуги, внести данные своей банковской карты платежной системы «МИР» в качестве идентификатора для получения тех или иных благ, которые вам будут доступны за счет участвующих в программе партнеров.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter