В Калининграде снесли бывший офис Корпорации развития (фото)

В Калининграде снесли бывший офис Корпорации развития на углу улиц Сержантской и Береговой. Как сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе мэрии города, сносом занимался собственник заброшенного объекта, которого ранее неоднократно принуждали к ограничению доступа в здание.
Напомним, что в апреле прошлого года глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщала, что собственник здания и земельного участка, на котором оно расположено, живёт в Санкт-Петербурге и игнорирует требования властей ограничить в него доступ посторонних.
Тогда же Дятлова пояснила, что в случае сноса земельный участок останется за собственником. У горвластей был также план демонтажа за счет муниципалитета, после чего средства собирались взыскать с собственника здания через суд.Ранее в здании на Сержантской размещался офис Корпорации развития Калининградской области, оно было продано на аукционе в 2019 году авиакомпании «Скол», объявленной в 2022 году банкротом. При этом за год до продажи руководство корпорации заявляло, что строение, расположенное у Верхнего озера, подлежит сносу. 1 августа 2023 года собственнику аварийного дома было выдано повторное предостережение. В декабре того же года прокурор района обратился в суд с иском о возложении на собственника объекта обязанности выполнить работы по ограничению доступа в здание. Ответчиком по иску выступала Наталья Савина из Санкт-Петербурга.