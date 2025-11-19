В Калининграде снесли бывший офис Корпорации развития (фото)

В Калининграде снесли бывший офис Корпорации развития на углу улиц Сержантской и Береговой. Как сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе мэрии города, сносом занимался собственник заброшенного объекта, которого ранее неоднократно принуждали к ограничению доступа в здание.

Напомним, что в апреле прошлого года глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщала, что собственник здания и земельного участка, на котором оно расположено, живёт в Санкт-Петербурге и игнорирует требования властей ограничить в него доступ посторонних.

Тогда же Дятлова пояснила, что в случае сноса земельный участок останется за собственником. У горвластей был также план демонтажа за счет муниципалитета, после чего средства собирались взыскать с собственника здания через суд.