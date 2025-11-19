В Калининграде снесли бывший офис Корпорации развития (фото)

В Калининграде снесли бывший офис Корпорации развития (фото)
Фото предоставлено очевидцем
Все новости по теме: Городской облик

В Калининграде снесли бывший офис Корпорации развития на углу улиц Сержантской и Береговой. Как сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе мэрии города, сносом занимался собственник заброшенного объекта, которого ранее неоднократно принуждали к ограничению доступа в здание.

Напомним, что в апреле прошлого года глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщала, что собственник здания и земельного участка, на котором оно расположено, живёт в Санкт-Петербурге и игнорирует требования властей ограничить в него доступ посторонних.

Тогда же Дятлова пояснила, что в случае сноса земельный участок останется за собственником. У горвластей был также план демонтажа за счет муниципалитета, после чего средства собирались взыскать с собственника здания через суд.

Ранее в здании на Сержантской размещался офис Корпорации развития Калининградской области, оно было продано на аукционе в 2019 году авиакомпании «Скол», объявленной в 2022 году банкротом. При этом за год до продажи руководство корпорации заявляло, что строение, расположенное у Верхнего озера, подлежит сносу. 1 августа 2023 года собственнику аварийного дома было выдано повторное предостережение. В декабре того же года прокурор района обратился в суд с иском о возложении на собственника объекта обязанности выполнить работы по ограничению доступа в здание. Ответчиком по иску выступала Наталья Савина из Санкт-Петербурга.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter