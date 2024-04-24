Горвласти решили добиться сноса бывшего офиса Корпорации развития

Калининградские власти решили добиться сноса заброшенного дома на перекрестке улиц Сержантской и Береговой. Об этом журналистам в среду, 24 апреля, сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова. По ее словам, собственник здания и земельного участка, на котором оно расположено, живёт в Санкт-Петербурге и игнорирует требования властей ограничить в него доступ посторонних.



«Я дам поручение коллегам попытаться провести ту же процедуру, которую мы делали по детскому саду „Системы“ на Пионерской. Мы пытались зайти в суд с иском о признании данного здания аварийным и угрожающим жизни и здоровью жителей города. И наша исковая просьба была — признать аварийным и дать право администрации города Калининграда снести данное здание. Мы не смогли в „Системе“ доказать аварийность здания, что оно может обрушиться. Но такая возможность есть, и по Сержантской мы сейчас пытаемся сделать эту экспертизу, понять, насколько оно аварийное. И в случае, если там будут признаки аварийности — обратимся в суд, чтобы нам дали право на снос», — пояснила глава администрации.

Дятлова добавила, что в случае сноса земельный участок останется за собственником. Снос, по словам Дятловой, будет проходить за счет муниципалитета, после чего эти средства будут взысканы с собственника здания через суд.